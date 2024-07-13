https://ria.ru/20240713/ssha-1959380485.html

В США назвали планы демократов исключить Байдена из гонки переворотом

В США назвали планы демократов исключить Байдена из гонки переворотом - РИА Новости, 13.07.2024

В США назвали планы демократов исключить Байдена из гонки переворотом

Американский миллиардер Дэвид Сакс в своём аккаунте в социальной сети Х назвал планы ряда демократов исключить президента США Джо Байдена из предвыборной гонки... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T06:22

2024-07-13T06:22

2024-07-13T06:22

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

politico

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс в своём аккаунте в социальной сети Х назвал планы ряда демократов исключить президента США Джо Байдена из предвыборной гонки "переворотом против президента". Ранее издание Politico со ссылкой на адресованное Байдену письмо от группы из 24 бывших конгрессменов от Демократической партии США сообщало, что они призвали его отказаться от участия в президентских выборах. Отмечалось, что авторы письма предупредили Байдена, что его участие в президентских выборах не только грозит его собственным поражением и победой экс-президента Дональда Трампа, но и может подорвать позиции демократов в конгрессе и местных законодательных органах. "Группа партийных заговорщиков замышляет сместить его (Байдена - ред.) на том основании, что он не сможет победить. Это переворот против президента", - написал Сакс. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом, американские политики и журналисты говорят о том, что кандидатуру Байдена могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятным считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он говорит, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Провальные дебаты Байдена с Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью Байдена внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что он не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался. После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, politico, выборы президента сша — 2024