https://ria.ru/20240713/spiegel-1959374894.html

Германия разработала секретный план на случай войны с Россией, пишут СМИ

Германия разработала секретный план на случай войны с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024

Германия разработала секретный план на случай войны с Россией, пишут СМИ

Бундесвер разработал "Оперативный план Германия" на случай войны с Россией, написал обозреватель Spiegel Расмус Бухштайнер. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T04:15

2024-07-13T04:15

2024-07-13T04:17

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бундесвер разработал "Оперативный план Германия" на случай войны с Россией, написал обозреватель Spiegel Расмус Бухштайнер."Если произойдет эскалация на восточном фланге НАТО, сотни тысяч солдат придется передислоцировать. В секретном документе бундесвера прорабатывается план действий в случае подобного развития событий", — говорится в статье.По словам автора материала, Вооруженные силы ФРГ уделили ключевую роль автомагистрали А2, проходящей от Оберхаузена на западе Германии до кольцевой дороги Берлина. По данным издания, в случае обострения ситуация из Нидерландов, Бельгии и западных регионов страны планируется перебросить около 800 тысяч солдат и 200 тысяч единиц техники. Операция займет от трех до шести месяцев, при этом военная колонна может растянуться на 13 тысяч километров, добавил Бухштайнер.Как уточнил журналист, обеспечение безопасности транспортной магистрали A2 потребует координации с полицией и другими гражданскими учреждениями."У конвоев должна быть возможность останавливаться каждые 300-500 километров. Также нужны альтернативные маршруты, если не будет возможности пользоваться основными", — заявил он.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".Президент России Владимир Путин называл бредом заявления о том, что Москва якобы хочет напасть на НАТО, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html

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в мире, германия, россия, оберхаузен, нато, бундесвер германии