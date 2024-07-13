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США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с 2021 года - РИА Новости, 13.07.2024
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11:58 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/spg-1959409798.html
США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с 2021 года
США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с 2021 года - РИА Новости, 13.07.2024
США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с 2021 года
США в мае этого года сократили свои поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз на 40% в годовом выражении, до минимальных значений за более чем два... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T11:58
2024-07-13T11:58
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США в мае этого года сократили свои поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз на 40% в годовом выражении, до минимальных значений за более чем два года, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные. Так, по итогам мая 2024 года экспорт американского СПГ в ЕС опустился до 860 миллионов долларов. По сравнению с апрелем снижение составило 5,5%. При этом поставки сжиженного газа оказались на минимальных значениях с ноября 2021 года, тогда они составляли 692 миллиона долларов. С тех пор ежемесячный объем поставок не опускался ниже отметки 1 миллиард долларов, пока в апреле 2024 года не снизился до 919 миллионов долларов, и не стал еще меньше уже в мае. Всего по итогам пяти месяцев этого года экспорт Штатами СПГ в Европу составил 5,6 миллиарда долларов, что в 1,4 раза меньше прошлогодних 8 миллиардов. А за весь 2023 год они превысили 17 миллиардов долларов. Тем не менее падение поставок природного газа из США в ЕС происходит в рамках общей тенденции, прокомментировала РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. "Сокращение наблюдается по всем ключевым регионам. Одно из объяснений - падение цен на энергоноситель с 2022 года", - отметила она. "Что касается именно импорта газа в ЕС, то ослаб эффект геополитики 2022 года. Запасы природного газа в Европе в весенне-летний период 2024 года заполняются более медленно, чем обычно. Регион завершил "зиму" со значительными запасами газа. На потребление природного ресурса негативно повлиял более слабый промышленный спрос, а также давление на традиционную энергетику со стороны "зеленой", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20240702/spg-1956728786.html
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европа, сша, евросоюз, в мире
Европа, США, Евросоюз, В мире
США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с 2021 года

США в мае сократили экспорт СПГ в ЕС на 40%, до минимума с ноября 2021 года

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США в мае этого года сократили свои поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз на 40% в годовом выражении, до минимальных значений за более чем два года, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные.
Так, по итогам мая 2024 года экспорт американского СПГ в ЕС опустился до 860 миллионов долларов. По сравнению с апрелем снижение составило 5,5%.
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При этом поставки сжиженного газа оказались на минимальных значениях с ноября 2021 года, тогда они составляли 692 миллиона долларов. С тех пор ежемесячный объем поставок не опускался ниже отметки 1 миллиард долларов, пока в апреле 2024 года не снизился до 919 миллионов долларов, и не стал еще меньше уже в мае.
Всего по итогам пяти месяцев этого года экспорт Штатами СПГ в Европу составил 5,6 миллиарда долларов, что в 1,4 раза меньше прошлогодних 8 миллиардов. А за весь 2023 год они превысили 17 миллиардов долларов.
Тем не менее падение поставок природного газа из США в ЕС происходит в рамках общей тенденции, прокомментировала РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. "Сокращение наблюдается по всем ключевым регионам. Одно из объяснений - падение цен на энергоноситель с 2022 года", - отметила она.
"Что касается именно импорта газа в ЕС, то ослаб эффект геополитики 2022 года. Запасы природного газа в Европе в весенне-летний период 2024 года заполняются более медленно, чем обычно. Регион завершил "зиму" со значительными запасами газа. На потребление природного ресурса негативно повлиял более слабый промышленный спрос, а также давление на традиционную энергетику со стороны "зеленой", - заключила эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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