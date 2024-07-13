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В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 13.07.2024
В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:07
2024-07-13T22:07
2024-07-13T22:07
специальная военная операция на украине
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джон миршаймер
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нато
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска находятся в критическом положении на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Более важный момент заключается в том, что у НАТО проблемы и у Украины проблемы. Украина проигрывает на поле боя. В данный момент они находятся в катастрофической ситуации", — отметил он.По словам профессора, у ВСУ нет шансов на улучшения положения. В результате Североатлантический альянс также останется ни с чем, пояснил Миршаймер. Он также добавил, что у военного блока есть и другие проблемы, вызванные разломом внутри военного блока.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959477074.html
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в мире, украина, джон миршаймер, андрей белоусов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джон Миршаймер, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Миршаймер: ВСУ проигрывают и находятся в катастрофической ситуации