https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959485690.html

В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 13.07.2024

В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T22:07

2024-07-13T22:07

2024-07-13T22:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джон миршаймер

андрей белоусов

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска находятся в критическом положении на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Более важный момент заключается в том, что у НАТО проблемы и у Украины проблемы. Украина проигрывает на поле боя. В данный момент они находятся в катастрофической ситуации", — отметил он.По словам профессора, у ВСУ нет шансов на улучшения положения. В результате Североатлантический альянс также останется ни с чем, пояснил Миршаймер. Он также добавил, что у военного блока есть и другие проблемы, вызванные разломом внутри военного блока.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959477074.html

https://ria.ru/20240713/makgovern-1959467354.html

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в мире, украина, джон миршаймер, андрей белоусов, вооруженные силы украины, нато