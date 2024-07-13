Рейтинг@Mail.ru
В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959485690.html
В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 13.07.2024
В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:07
2024-07-13T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джон миршаймер
андрей белоусов
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_653a7650309ed930e9a811bba1e750c6.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска находятся в критическом положении на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Более важный момент заключается в том, что у НАТО проблемы и у Украины проблемы. Украина проигрывает на поле боя. В данный момент они находятся в катастрофической ситуации", — отметил он.По словам профессора, у ВСУ нет шансов на улучшения положения. В результате Североатлантический альянс также останется ни с чем, пояснил Миршаймер. Он также добавил, что у военного блока есть и другие проблемы, вызванные разломом внутри военного блока.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959477074.html
https://ria.ru/20240713/makgovern-1959467354.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_fa863916371b4980627670f85c2a422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джон миршаймер, андрей белоусов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джон Миршаймер, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Миршаймер: ВСУ проигрывают и находятся в катастрофической ситуации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска находятся в критическом положении на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Более важный момент заключается в том, что у НАТО проблемы и у Украины проблемы. Украина проигрывает на поле боя. В данный момент они находятся в катастрофической ситуации", — отметил он.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
В Киеве заговорили о генеральном сражении
Вчера, 20:24
По словам профессора, у ВСУ нет шансов на улучшения положения. В результате Североатлантический альянс также останется ни с чем, пояснил Миршаймер. Он также добавил, что у военного блока есть и другие проблемы, вызванные разломом внутри военного блока.
В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости
Вчера, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжон МиршаймерАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала