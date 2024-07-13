https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html
"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО
"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО - РИА Новости, 13.07.2024
"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО
Спецоперация достигла поворотного момента, когда ВСУ не могут избежать поражения, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:14
2024-07-13T18:14
2024-07-13T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_c3995b01206fa916843f8073a6c4ec1c.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спецоперация достигла поворотного момента, когда ВСУ не могут избежать поражения, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска находятся на пределе своих возможностей. Меркурис пояснил, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и теряют способность продолжать боевые действия."Это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России", — резюмировал он.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240713/orban-1959454104.html
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959440120.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_451bdabd43222ce432a8e964dcfd8898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Андрей Белоусов
"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО
Меркурис: спецоперация достигла точки невозврата