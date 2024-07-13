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"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html
"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО
"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО - РИА Новости, 13.07.2024
"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО
Спецоперация достигла поворотного момента, когда ВСУ не могут избежать поражения, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:14
2024-07-13T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спецоперация достигла поворотного момента, когда ВСУ не могут избежать поражения, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска находятся на пределе своих возможностей. Меркурис пояснил, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и теряют способность продолжать боевые действия."Это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России", — резюмировал он.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240713/orban-1959454104.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Андрей Белоусов
"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО

Меркурис: спецоперация достигла точки невозврата

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спецоперация достигла поворотного момента, когда ВСУ не могут избежать поражения, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата", — отметил он.
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По словам эксперта, украинские войска находятся на пределе своих возможностей. Меркурис пояснил, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и теряют способность продолжать боевые действия.
"Это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России", — резюмировал он.
В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияАндрей Белоусов
 
 
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