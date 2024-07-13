https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html

"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО

"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО - РИА Новости, 13.07.2024

"Достигли точки невозврата". На Западе неожиданно высказались об СВО

Спецоперация достигла поворотного момента, когда ВСУ не могут избежать поражения, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:14

2024-07-13T18:14

2024-07-13T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спецоперация достигла поворотного момента, когда ВСУ не могут избежать поражения, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска находятся на пределе своих возможностей. Меркурис пояснил, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и теряют способность продолжать боевые действия."Это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России", — резюмировал он.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.

https://ria.ru/20240713/orban-1959454104.html

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959440120.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, андрей белоусов