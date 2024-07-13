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Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова - РИА Новости, 13.07.2024
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07:44 13.07.2024 (обновлено: 11:38 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/sledstvie-1959382843.html
Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова
Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова - РИА Новости, 13.07.2024
Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова
Следствие изучит информацию о телефонных разговорах бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сказано в постановлении... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T07:44
2024-07-13T11:38
происшествия
москва
тимур иванов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следствие изучит информацию о телефонных разговорах бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сказано в постановлении Басманного суда Москвы. "Следователь указывает, что &lt;...&gt; в настоящее время по уголовному делу необходимо &lt;...&gt; истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых", — сказано в постановлении. Помимо этого, следователь назначил по делу несколько экспертиз, изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители и ждет ответов на запросы в ФСБ. С учетом полученных данных, указано в постановлении, итоговое обвинение может быть изменено и дополнено. Суд также указал, что против Иванова есть три свидетеля, фамилии которых в опубликованном постановлении скрыты.
https://ria.ru/20240621/fomin-1954550219.html
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происшествия, москва, тимур иванов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова

Суд изучит данные о телефонных разговорах экс-замминистра обороны Тимура Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следствие изучит информацию о телефонных разговорах бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сказано в постановлении Басманного суда Москвы.
"Следователь указывает, что <...> в настоящее время по уголовному делу необходимо <...> истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых", — сказано в постановлении.
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Помимо этого, следователь назначил по делу несколько экспертиз, изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители и ждет ответов на запросы в ФСБ.
С учетом полученных данных, указано в постановлении, итоговое обвинение может быть изменено и дополнено. Суд также указал, что против Иванова есть три свидетеля, фамилии которых в опубликованном постановлении скрыты.
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ПроисшествияМоскваТимур ИвановФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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