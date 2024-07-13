https://ria.ru/20240713/sledstvie-1959382843.html

Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова

Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова - РИА Новости, 13.07.2024

Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова

Следствие изучит информацию о телефонных разговорах бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сказано в постановлении... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T07:44

2024-07-13T07:44

2024-07-13T11:38

происшествия

москва

тимур иванов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следствие изучит информацию о телефонных разговорах бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сказано в постановлении Басманного суда Москвы. "Следователь указывает, что <...> в настоящее время по уголовному делу необходимо <...> истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых", — сказано в постановлении. Помимо этого, следователь назначил по делу несколько экспертиз, изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители и ждет ответов на запросы в ФСБ. С учетом полученных данных, указано в постановлении, итоговое обвинение может быть изменено и дополнено. Суд также указал, что против Иванова есть три свидетеля, фамилии которых в опубликованном постановлении скрыты.

https://ria.ru/20240621/fomin-1954550219.html

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302170.html

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происшествия, москва, тимур иванов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело замминистра обороны тимура иванова