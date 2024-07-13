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Подполье заявило об уничтожении наемников и склада ВСУ при ударе по Чабанке - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 13.07.2024 (обновлено: 19:00 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/sklad-1959457543.html
Подполье заявило об уничтожении наемников и склада ВСУ при ударе по Чабанке
Подполье заявило об уничтожении наемников и склада ВСУ при ударе по Чабанке - РИА Новости, 13.07.2024
Подполье заявило об уничтожении наемников и склада ВСУ при ударе по Чабанке
В Чабанке уничтожили склад с боекомплектом, высший офицерский состав ВСУ и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:43
2024-07-13T19:00
специальная военная операция на украине
одесса
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В Чабанке уничтожили склад с боекомплектом, высший офицерский состав ВСУ и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."У сопротивления есть данные, что после нескольких прилетов в Южный порт Одессы британцы, которые обучали украинских диверсантов, переместились со всем хозяйством в сторону Чабанки. &lt;...&gt; В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе", — сказал он.Лебедев процитировал сообщения от одного из местных жителей: "Прилетело в район Чабанки по позициям ВСУ. Детонация серьезная, слышна в Одессе"; "Привет, пишут, прилетело по позициям ПВО, район Чабанки, к северу от города".После этого к месту удара выехали пожарные и кареты скорой помощи. В небе также заметили вертолет."Даже по прошествии 15 минут сообщают о продолжающейся мощной детонации", — отметил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240713/harkov-1959450297.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесса, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Подполье заявило об уничтожении наемников и склада ВСУ при ударе по Чабанке

Подполье: в Чабанке уничтожили склад с боекомплектом, офицеров ВСУ и наемников

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракеты ОТРК "Искандер" расчетом ВС России в ходе спецоперации
Пуск ракеты ОТРК Искандер расчетом ВС России в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты ОТРК "Искандер" расчетом ВС России в ходе спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В Чабанке уничтожили склад с боекомплектом, высший офицерский состав ВСУ и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"У сопротивления есть данные, что после нескольких прилетов в Южный порт Одессы британцы, которые обучали украинских диверсантов, переместились со всем хозяйством в сторону Чабанки. <...> В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе", — сказал он.
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По данным подполья, в этом районе находится зона отдыха военного совета Одесского округа, там также расположена территория военной части А-1045. Немного севернее побережья находится еще одна военная часть А-0546.

Лебедев процитировал сообщения от одного из местных жителей: "Прилетело в район Чабанки по позициям ВСУ. Детонация серьезная, слышна в Одессе"; "Привет, пишут, прилетело по позициям ПВО, район Чабанки, к северу от города".
После этого к месту удара выехали пожарные и кареты скорой помощи. В небе также заметили вертолет.
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"Даже по прошествии 15 минут сообщают о продолжающейся мощной детонации", — отметил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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