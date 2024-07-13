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В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами
Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схрон с западным оружием и боеприпасами, сообщили журналистам в управлении спецслужбы по ДНР. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T07:12
2024-07-13T07:12
2024-07-13T14:03
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схрон с западным оружием и боеприпасами, сообщили журналистам в управлении спецслужбы по ДНР. "В результате оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР в городе Авдеевка обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении", — сказал представитель ведомства. По его информации, там нашли два гранатомета — шведский Socrat и американский M72A6, а также 29 выстрелов ПГ-9. В управлении ФСБ отметили, что продолжают оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.
https://ria.ru/20240704/izmena-1957364841.html
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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами
ФСБ: в Авдеевке обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами