https://ria.ru/20240713/skhron-1959381686.html

В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами

В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024

В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами

Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схрон с западным оружием и боеприпасами, сообщили журналистам в управлении спецслужбы по ДНР. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T07:12

2024-07-13T07:12

2024-07-13T14:03

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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схрон с западным оружием и боеприпасами, сообщили журналистам в управлении спецслужбы по ДНР. "В результате оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР в городе Авдеевка обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении", — сказал представитель ведомства. По его информации, там нашли два гранатомета — шведский Socrat и американский M72A6, а также 29 выстрелов ПГ-9. В управлении ФСБ отметили, что продолжают оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.

https://ria.ru/20240704/izmena-1957364841.html

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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия