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В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024
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07:12 13.07.2024 (обновлено: 14:03 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/skhron-1959381686.html
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами
Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схрон с западным оружием и боеприпасами, сообщили журналистам в управлении спецслужбы по ДНР. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T07:12
2024-07-13T14:03
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схрон с западным оружием и боеприпасами, сообщили журналистам в управлении спецслужбы по ДНР. "В результате оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР в городе Авдеевка обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении", — сказал представитель ведомства. По его информации, там нашли два гранатомета — шведский Socrat и американский M72A6, а также 29 выстрелов ПГ-9. В управлении ФСБ отметили, что продолжают оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.
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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами

ФСБ: в Авдеевке обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами

© Фото : Штаб обороны ДНРСхрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении
Схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : Штаб обороны ДНР
Схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схрон с западным оружием и боеприпасами, сообщили журналистам в управлении спецслужбы по ДНР.
"В результате оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР в городе Авдеевка обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении", — сказал представитель ведомства.
По его информации, там нашли два гранатомета — шведский Socrat и американский M72A6, а также 29 выстрелов ПГ-9.
В управлении ФСБ отметили, что продолжают оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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