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В Одессе разгорелся скандал из-за песен Шатунова - РИА Новости, 13.07.2024
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21:29 13.07.2024 (обновлено: 23:38 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/skandal-1959480570.html
В Одессе разгорелся скандал из-за песен Шатунова
В Одессе разгорелся скандал из-за песен Шатунова - РИА Новости, 13.07.2024
В Одессе разгорелся скандал из-за песен Шатунова
В Одессе на пляже разгорелся скандал из-за русских песен, пишет "Страна". РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:29
2024-07-13T23:38
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Одессе на пляже разгорелся скандал из-за русских песен, пишет "Страна"."Языковой скандал на одесском пляже: женщины поругались из-за песен Юры Шатунова", — говорится в материале.По информации издания, женщина потребовала выключить музыку, но другие на пляже начали возражать, отмечая, что прослушивание подобной музыки не запрещено.После госпереворота в Киеве в феврале 2014 года украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подразумевающий, что граждане должны говорить исключительно на украинском почти во всех сферах жизни. При этом значительное число жителей Украины продолжает пользоваться русским языком в быту, из-за чего зачастую возникают скандалы и даже драки.
https://ria.ru/20240616/odessa-1953241695.html
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в мире, одесса, верховная рада украины, киев, россия
В мире, Одесса, Верховная Рада Украины, Киев, Россия
В Одессе разгорелся скандал из-за песен Шатунова

В Одессе на пляже разгорелся скандал из-за песен Шатунова

© соцсетиСкандал в Одессе
Скандал в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© соцсети
Скандал в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Одессе на пляже разгорелся скандал из-за русских песен, пишет "Страна".
"Языковой скандал на одесском пляже: женщины поругались из-за песен Юры Шатунова", — говорится в материале.
Бизнес-мероприятие в Одессе, на котором произошел языковой скандал - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В Одессе женщин выгнали из зала за требование говорить на украинском
16 июня, 14:55
По информации издания, женщина потребовала выключить музыку, но другие на пляже начали возражать, отмечая, что прослушивание подобной музыки не запрещено.
После госпереворота в Киеве в феврале 2014 года украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подразумевающий, что граждане должны говорить исключительно на украинском почти во всех сферах жизни. При этом значительное число жителей Украины продолжает пользоваться русским языком в быту, из-за чего зачастую возникают скандалы и даже драки.
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Языковой омбудсмен Украины пообещал жесткую реакцию на скандал в Одессе
16 июня, 23:28
 
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