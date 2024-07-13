Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши сделал заявление об ударах России по Украине - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 13.07.2024 (обновлено: 16:49 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/sikorskiy-1959408626.html
Глава МИД Польши сделал заявление об ударах России по Украине
Глава МИД Польши сделал заявление об ударах России по Украине - РИА Новости, 13.07.2024
Глава МИД Польши сделал заявление об ударах России по Украине
Варшава рассматривает вариант, при котором она будет сбивать российские ракеты над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T11:48
2024-07-13T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
радослав сикорский
польша
украина
варшава
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852684926_210:0:1897:949_1920x0_80_0_0_b81fce3470e3b551093aa9deb4a846d1.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Варшава рассматривает вариант, при котором она будет сбивать российские ракеты над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне. "На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею", – сказал он. Сикорский отметил, что украинцы не против, если Польша сбивала бы ракеты над их территорией. Ранее 9 июля премьер Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский подписали в Варшаве "Соглашение о безопасности между Польшей и Украиной", предусматривающее долговременное военное сотрудничество между странами.
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959401173.html
https://ria.ru/20240713/nato-1959417518.html
польша
украина
варшава
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852684926_279:0:1808:1147_1920x0_80_0_0_c9e2f2880bc3c6632b8b19f522ff47b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, радослав сикорский, польша, украина, варшава, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Радослав Сикорский, Польша, Украина, Варшава, Россия
Глава МИД Польши сделал заявление об ударах России по Украине

Глава МИД Польши Сикорский высказался о возможности сбивать ракеты над Украиной

© Минобороны РоссииЗапуск ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
Запуск ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Минобороны России
Запуск ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Варшава рассматривает вариант, при котором она будет сбивать российские ракеты над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

"На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею", – сказал он.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
"Крупнейший союзник". Украина получила тревожные новости после саммита НАТО
Вчера, 10:34
Сикорский отметил, что украинцы не против, если Польша сбивала бы ракеты над их территорией.

Ранее 9 июля премьер Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский подписали в Варшаве "Соглашение о безопасности между Польшей и Украиной", предусматривающее долговременное военное сотрудничество между странами.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress во время испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты в Южной Калифорнии - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
СМИ: НАТО послала России жесткий сигнал
Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРадослав СикорскийПольшаУкраинаВаршаваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала