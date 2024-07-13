Глава МИД Польши сделал заявление об ударах России по Украине
Глава МИД Польши Сикорский высказался о возможности сбивать ракеты над Украиной
© Минобороны РоссииЗапуск ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
© Минобороны России
Запуск ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Варшава рассматривает вариант, при котором она будет сбивать российские ракеты над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.
"На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею", – сказал он.
"На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею", – сказал он.
Сикорский отметил, что украинцы не против, если Польша сбивала бы ракеты над их территорией.
Ранее 9 июля премьер Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский подписали в Варшаве "Соглашение о безопасности между Польшей и Украиной", предусматривающее долговременное военное сотрудничество между странами.
Ранее 9 июля премьер Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский подписали в Варшаве "Соглашение о безопасности между Польшей и Украиной", предусматривающее долговременное военное сотрудничество между странами.
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