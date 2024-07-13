https://ria.ru/20240713/sikorskiy-1959408626.html

Глава МИД Польши сделал заявление об ударах России по Украине

Глава МИД Польши сделал заявление об ударах России по Украине - РИА Новости, 13.07.2024

Глава МИД Польши сделал заявление об ударах России по Украине

Варшава рассматривает вариант, при котором она будет сбивать российские ракеты над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T11:48

2024-07-13T11:48

2024-07-13T16:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Варшава рассматривает вариант, при котором она будет сбивать российские ракеты над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне. "На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею", – сказал он. Сикорский отметил, что украинцы не против, если Польша сбивала бы ракеты над их территорией. Ранее 9 июля премьер Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский подписали в Варшаве "Соглашение о безопасности между Польшей и Украиной", предусматривающее долговременное военное сотрудничество между странами.

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959401173.html

https://ria.ru/20240713/nato-1959417518.html

польша

украина

варшава

россия

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в мире, радослав сикорский, польша, украина, варшава, россия