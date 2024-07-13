https://ria.ru/20240713/shvetsiya-1959454298.html

Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках"

Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 13.07.2024

Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках"

Шведские следователи не смогли установить, кому следует предъявить обвинения в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", и... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:13

2024-07-13T17:13

2024-07-13T17:42

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Шведские следователи не смогли установить, кому следует предъявить обвинения в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", и закрыли дело, сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон в интервью журналу Time."Мы провели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в ее экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи. — Прим. ред.) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто", — сказал премьер.При этом он отказался рассказать о каких-либо конкретных результатах расследования. В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил о прекращении следствия по делу о взрывах на "Северных потоках", объяснив это тем, что оно не относится к юрисдикции королевства. Он добавил, что материалы по делу шведская прокуратура передала Германии.Как заметил тогда секретарь Совбеза России Юрий Коков, решение Стокгольма было вполне ожидаемым, ведь его целью изначально являлось сокрытие реальных обстоятельств и истинных заказчиков этого беспрецедентного теракта. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Позже Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но так их и не получила.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops-2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20240706/diversiya-1957914760.html

https://ria.ru/20240629/severnyy_potok-1956340105.html

https://ria.ru/20240629/shreder-1956332788.html

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швеция, россия, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире