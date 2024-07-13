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Минтранс сообщил об отсутствии роста жалоб пассажиров на работу Шереметьево - РИА Новости, 13.07.2024
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21:59 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/sheremetevo-1959484804.html
Минтранс сообщил об отсутствии роста жалоб пассажиров на работу Шереметьево
Минтранс сообщил об отсутствии роста жалоб пассажиров на работу Шереметьево - РИА Новости, 13.07.2024
Минтранс сообщил об отсутствии роста жалоб пассажиров на работу Шереметьево
Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта Шереметьево или авиакомпании "Аэрофлот" не зафиксировано, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:59
2024-07-13T21:59
шереметьево (аэропорт)
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта Шереметьево или авиакомпании "Аэрофлот" не зафиксировано, сообщили в минтрансе РФ. "Количества стоек для регистрации пассажиров на рейсы достаточно, есть их резерв. Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что работу Шереметьево и "Аэрофлота" из-за повышенного спроса на перевозки обсудили 13 июля в ходе выездного совещания.
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шереметьево (аэропорт), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), общество
Шереметьево (аэропорт), Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Общество
Минтранс сообщил об отсутствии роста жалоб пассажиров на работу Шереметьево

Минтранс РФ сообщил об отсутствии роста жалоб пассажиров на работу Шереметьево

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта Шереметьево или авиакомпании "Аэрофлот" не зафиксировано, сообщили в минтрансе РФ.
"Количества стоек для регистрации пассажиров на рейсы достаточно, есть их резерв. Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что работу Шереметьево и "Аэрофлота" из-за повышенного спроса на перевозки обсудили 13 июля в ходе выездного совещания.
Люди в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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Шереметьево (аэропорт)РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Общество
 
 
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