https://ria.ru/20240713/sheremetevo-1959484804.html

Минтранс сообщил об отсутствии роста жалоб пассажиров на работу Шереметьево

Минтранс сообщил об отсутствии роста жалоб пассажиров на работу Шереметьево - РИА Новости, 13.07.2024

Минтранс сообщил об отсутствии роста жалоб пассажиров на работу Шереметьево

Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта Шереметьево или авиакомпании "Аэрофлот" не зафиксировано, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T21:59

2024-07-13T21:59

2024-07-13T21:59

шереметьево (аэропорт)

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта Шереметьево или авиакомпании "Аэрофлот" не зафиксировано, сообщили в минтрансе РФ. "Количества стоек для регистрации пассажиров на рейсы достаточно, есть их резерв. Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что работу Шереметьево и "Аэрофлота" из-за повышенного спроса на перевозки обсудили 13 июля в ходе выездного совещания.

https://ria.ru/20240713/perelet-1959483233.html

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шереметьево (аэропорт), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), общество