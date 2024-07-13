https://ria.ru/20240713/sevastopol-1959418123.html

На капремонт в Севастополе выделили более 730 миллионов рублей

На капремонт в Севастополе выделили более 730 миллионов рублей - РИА Новости, 13.07.2024

На капремонт в Севастополе выделили более 730 миллионов рублей

Правительство выделило на капремонт берегоукрепительных сооружений в Севастополе более 730 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:13

2024-07-13T13:13

2024-07-13T13:25

севастополь

республика крым

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство выделило на капремонт берегоукрепительных сооружений в Севастополе более 730 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Более 730 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства на проведение капремонта берегоукрепительных сооружений в Севастополе, поврежденных в результате неблагоприятных погодных условий в конце 2023 года", - говорится в сообщении. С помощью выделенных средств, как отмечается, будет восстановлена береговая линия в районе набережных Приморского бульвара и села Андреевка, пляжей "Мыс Хрустальный", "Любимовка-2" и пансионата "Изумруд". В мае 2024 года правительство выделило более 4,6 млрд рублей на капремонт поврежденных берегоукрепительных сооружений в Крыму. Вопрос о выделении на эти цели финансирования городу Севастополю был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 11 июля.

https://ria.ru/20240619/sevastopol-1953998150.html

севастополь

республика крым

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севастополь, республика крым, общество