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На капремонт в Севастополе выделили более 730 миллионов рублей - РИА Новости, 13.07.2024
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13:13 13.07.2024 (обновлено: 13:25 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/sevastopol-1959418123.html
На капремонт в Севастополе выделили более 730 миллионов рублей
На капремонт в Севастополе выделили более 730 миллионов рублей - РИА Новости, 13.07.2024
На капремонт в Севастополе выделили более 730 миллионов рублей
Правительство выделило на капремонт берегоукрепительных сооружений в Севастополе более 730 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:13
2024-07-13T13:25
севастополь
республика крым
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство выделило на капремонт берегоукрепительных сооружений в Севастополе более 730 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Более 730 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства на проведение капремонта берегоукрепительных сооружений в Севастополе, поврежденных в результате неблагоприятных погодных условий в конце 2023 года", - говорится в сообщении. С помощью выделенных средств, как отмечается, будет восстановлена береговая линия в районе набережных Приморского бульвара и села Андреевка, пляжей "Мыс Хрустальный", "Любимовка-2" и пансионата "Изумруд". В мае 2024 года правительство выделило более 4,6 млрд рублей на капремонт поврежденных берегоукрепительных сооружений в Крыму. Вопрос о выделении на эти цели финансирования городу Севастополю был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 11 июля.
https://ria.ru/20240619/sevastopol-1953998150.html
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севастополь, республика крым, общество
Севастополь, Республика Крым, Общество
На капремонт в Севастополе выделили более 730 миллионов рублей

Правительство выделило на капремонт в Севастополе более 730 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство выделило на капремонт берегоукрепительных сооружений в Севастополе более 730 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Более 730 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства на проведение капремонта берегоукрепительных сооружений в Севастополе, поврежденных в результате неблагоприятных погодных условий в конце 2023 года", - говорится в сообщении.
С помощью выделенных средств, как отмечается, будет восстановлена береговая линия в районе набережных Приморского бульвара и села Андреевка, пляжей "Мыс Хрустальный", "Любимовка-2" и пансионата "Изумруд".
В мае 2024 года правительство выделило более 4,6 млрд рублей на капремонт поврежденных берегоукрепительных сооружений в Крыму. Вопрос о выделении на эти цели финансирования городу Севастополю был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 11 июля.
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СевастопольРеспублика КрымОбщество
 
 
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