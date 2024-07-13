https://ria.ru/20240713/servis-1959420710.html

Уровень туристического сервиса растет в России

Уровень туристического сервиса растет в России - РИА Новости, 13.07.2024

Уровень туристического сервиса растет в России

Более трети участников исследования, отражающего отношение россиян к внутреннему туризму, отметили рост уровня туристического сервиса в стране, сообщает... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:32

2024-07-13T13:32

2024-07-13T13:32

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

россия

дальний восток

арктика

агентство стратегических инициатив (аси)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более трети участников исследования, отражающего отношение россиян к внутреннему туризму, отметили рост уровня туристического сервиса в стране, сообщает Агентство стратегических инициатив. Исследование провело АСИ совместно с группой Б1, фондом "Росконгресс" и Минэкономразвития РФ. В нем приняли участие свыше 3,9 тысячи граждан. Из них 38% респондентов отметили улучшение сервиса в 2023 году. Однако 35% опрошенных с ними не согласны: они считают, что сервис остался неизменным. Наиболее важными показателями развития гостиничного сервиса участники исследования назвали увеличение количества номеров средней и низкой ценовой категории (61% и 35%, соответственно). А 47% из общего числа опрошенных отметили важность уровня подготовки персонала. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет обратили внимание на нехватку номеров, где можно останавливаться с животными (26%). Они пояснили, что животные – это тоже члены семьи, и выбор места размещения напрямую зависит от возможности взять с собой в путешествие питомца. В целом же, участники исследования отметили рост интереса к путешествиям по России. По мнению специалистов, давших оценку результатам исследования, внутренний туризм в России развивается быстрыми темпами. Новых туристических направлений становится все больше, вместе с тем растет количество желающих посетить уже известные места и маршруты. Россияне готовы изучать свою страну и большинство из них выбирает внутренний туризм. Среди направлений, интерес к которым вырос за последние два года, оказались Дальний Восток (29%), Сибирь (19%), Русский Север (21%) и Арктика (21%).

https://ria.ru/20240410/turizm-1938980008.html

https://ria.ru/20240125/puteshestviya-1923066326.html

россия

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, арктика, агентство стратегических инициатив (аси), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)