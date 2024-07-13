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Уровень туристического сервиса растет в России - РИА Новости, 13.07.2024
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Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
13:32 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/servis-1959420710.html
Уровень туристического сервиса растет в России
Уровень туристического сервиса растет в России - РИА Новости, 13.07.2024
Уровень туристического сервиса растет в России
Более трети участников исследования, отражающего отношение россиян к внутреннему туризму, отметили рост уровня туристического сервиса в стране, сообщает... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:32
2024-07-13T13:32
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
россия
дальний восток
арктика
агентство стратегических инициатив (аси)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более трети участников исследования, отражающего отношение россиян к внутреннему туризму, отметили рост уровня туристического сервиса в стране, сообщает Агентство стратегических инициатив. Исследование провело АСИ совместно с группой Б1, фондом "Росконгресс" и Минэкономразвития РФ. В нем приняли участие свыше 3,9 тысячи граждан. Из них 38% респондентов отметили улучшение сервиса в 2023 году. Однако 35% опрошенных с ними не согласны: они считают, что сервис остался неизменным. Наиболее важными показателями развития гостиничного сервиса участники исследования назвали увеличение количества номеров средней и низкой ценовой категории (61% и 35%, соответственно). А 47% из общего числа опрошенных отметили важность уровня подготовки персонала. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет обратили внимание на нехватку номеров, где можно останавливаться с животными (26%). Они пояснили, что животные – это тоже члены семьи, и выбор места размещения напрямую зависит от возможности взять с собой в путешествие питомца. В целом же, участники исследования отметили рост интереса к путешествиям по России. По мнению специалистов, давших оценку результатам исследования, внутренний туризм в России развивается быстрыми темпами. Новых туристических направлений становится все больше, вместе с тем растет количество желающих посетить уже известные места и маршруты. Россияне готовы изучать свою страну и большинство из них выбирает внутренний туризм. Среди направлений, интерес к которым вырос за последние два года, оказались Дальний Восток (29%), Сибирь (19%), Русский Север (21%) и Арктика (21%).
https://ria.ru/20240410/turizm-1938980008.html
https://ria.ru/20240125/puteshestviya-1923066326.html
россия
дальний восток
арктика
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россия, дальний восток, арктика, агентство стратегических инициатив (аси), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Россия, Дальний Восток, Арктика, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Уровень туристического сервиса растет в России

АСИ: более трети россиян отметили рост уровня туристического сервиса в стране

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более трети участников исследования, отражающего отношение россиян к внутреннему туризму, отметили рост уровня туристического сервиса в стране, сообщает Агентство стратегических инициатив.
Исследование провело АСИ совместно с группой Б1, фондом "Росконгресс" и Минэкономразвития РФ. В нем приняли участие свыше 3,9 тысячи граждан. Из них 38% респондентов отметили улучшение сервиса в 2023 году. Однако 35% опрошенных с ними не согласны: они считают, что сервис остался неизменным.
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Наиболее важными показателями развития гостиничного сервиса участники исследования назвали увеличение количества номеров средней и низкой ценовой категории (61% и 35%, соответственно). А 47% из общего числа опрошенных отметили важность уровня подготовки персонала.
Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет обратили внимание на нехватку номеров, где можно останавливаться с животными (26%). Они пояснили, что животные – это тоже члены семьи, и выбор места размещения напрямую зависит от возможности взять с собой в путешествие питомца.
В целом же, участники исследования отметили рост интереса к путешествиям по России. По мнению специалистов, давших оценку результатам исследования, внутренний туризм в России развивается быстрыми темпами. Новых туристических направлений становится все больше, вместе с тем растет количество желающих посетить уже известные места и маршруты. Россияне готовы изучать свою страну и большинство из них выбирает внутренний туризм.
Среди направлений, интерес к которым вырос за последние два года, оказались Дальний Восток (29%), Сибирь (19%), Русский Север (21%) и Арктика (21%).
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Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"РоссияДальний ВостокАрктикаАгентство стратегических инициатив (АСИ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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