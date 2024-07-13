https://ria.ru/20240713/sdelka-1959387648.html

"Никому не сказав". Маск раскрыл, как ЕК предложила ему незаконную сделку

"Никому не сказав". Маск раскрыл, как ЕК предложила ему незаконную сделку - РИА Новости, 13.07.2024

"Никому не сказав". Маск раскрыл, как ЕК предложила ему незаконную сделку

Еврокомиссия предлагала Илону Маску тайно ввести цензуру, обещая взамен не штрафовать его соцсеть Х, рассказал сам предприниматель в своем аккаунте. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:40

2024-07-13T08:40

2024-07-13T12:46

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евросоюз

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Еврокомиссия предлагала Илону Маску тайно ввести цензуру, обещая взамен не штрафовать его соцсеть Х, рассказал сам предприниматель в своем аккаунте."Еврокомиссия предлагала Х незаконную секретную сделку: если мы тихо, никому не сказав, будем цензурировать посты, они не станут нас штрафовать", — написал он. По словам Маска, другие платформы якобы пошли на эту сделку, но его соцсеть отказалась. Накануне Еврокомиссия сообщила соцсети X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. Если соцсеть не устранит нарушения, ей грозят штрафы в размере до шести процентов от общего мирового годового оборота. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. Он обязывает цифровые платформы бороться с расизмом, продажей наркотиков и контрафакта, а также с распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет крупным онлайн-платформам (X, Meta*, TikTok) претензии, требуя устранить нарушения DSA, и угрожает крупными штрафами или даже прекращением деятельности компаний на территории Евросоюза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231002/mask-1899813317.html

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илон маск, еврокомиссия, евросоюз, в мире