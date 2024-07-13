https://ria.ru/20240713/samopistsy--1959441161.html

Обнаруженные на месте крушения SSJ-100 самописцы направили на расшифровку

Обнаруженные на месте крушения SSJ-100 самописцы направили на расшифровку - РИА Новости, 13.07.2024

Обнаруженные на месте крушения SSJ-100 самописцы направили на расшифровку

На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье нашли черные ящики, их отправили на расшифровку, сообщила официальный представитель Следственного... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:37

2024-07-13T15:37

2024-07-13T16:22

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

крушение sukhoi superjet под коломной

московская область (подмосковье)

россия

светлана петренко

газпром

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье нашли черные ящики, их отправили на расшифровку, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."В ходе осмотра места происшествия обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия", — сказала она.В Межгосударственном авиационном комитете, который также проводит расследование, подтвердили, что к ним доставили бортовые регистраторы параметрической и аудиоинформации. Приборы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения, но специалистам удалось успешно скопировать всю полетную информацию.Лайнер Sukhoi Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу под Коломной в Подмосковье. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал "Газпром авиа".Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, но рухнул в районе деревни Апраксино.

https://ria.ru/20240713/raboty-1959413020.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, крушение sukhoi superjet под коломной, московская область (подмосковье), россия, светлана петренко, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100)