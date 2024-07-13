Обнаруженные на месте крушения SSJ-100 самописцы направили на расшифровку
СК: обнаруженные на месте крушения SSJ-100 самописцы направили на расшифровку
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром авиа" в районе Коломны
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье нашли черные ящики, их отправили на расшифровку, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия", — сказала она.
© Фото : Межгосударственный авиационный комитетБортовые самописцы разбившегося в Подмосковье самолета
Бортовые самописцы разбившегося в Подмосковье самолета
В Межгосударственном авиационном комитете, который также проводит расследование, подтвердили, что к ним доставили бортовые регистраторы параметрической и аудиоинформации. Приборы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения, но специалистам удалось успешно скопировать всю полетную информацию.
Лайнер Sukhoi Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу под Коломной в Подмосковье. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал "Газпром авиа".
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, но рухнул в районе деревни Апраксино.