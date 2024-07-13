https://ria.ru/20240713/samolet-1959448351.html
В Югре у пассажирского самолета Ан-24 разорвалось колесо шасси
В Югре у пассажирского самолета Ан-24 разорвалось колесо шасси - РИА Новости, 13.07.2024
В Югре у пассажирского самолета Ан-24 разорвалось колесо шасси
Разрыв пневматики правого колеса шасси произошел у пассажирского самолета Ан-24 после посадки в Березово в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадавших нет, РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:40
2024-07-13T16:40
2024-07-13T16:40
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Разрыв пневматики правого колеса шасси произошел у пассажирского самолета Ан-24 после посадки в Березово в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадавших нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура. По данным правоохранительных органов, происшествие случилось вечером в пятницу, однако журналистам стало известно об этом спустя сутки, в субботу. "Двенадцатого июля после посадки Ан-24 на взлетную полосу посадочной площадки Березово у воздушного судна произошел разрыв пневматики правого колеса шасси. На борту находилось 38 пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал", – следует из сообщения. Уточняется, что самолет выполнял рейс из тюменского Рощино в Березово в ХМАО, организована проверка. Свою проверку начало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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происшествия, авто, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Авто, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
В Югре у пассажирского самолета Ан-24 разорвалось колесо шасси
В Югре у пассажирского самолета разорвалось колесо шасси, никто не пострадал