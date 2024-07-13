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В Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы упавшего самолета - РИА Новости, 13.07.2024
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15:59 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/samolet-1959443583.html
В Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы упавшего самолета
В Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы упавшего самолета - РИА Новости, 13.07.2024
В Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы упавшего самолета
Обнаружены и доставлены бортовые регистраторы упавшего в Подмосковье самолета, они получили значительные механические повреждения, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:59
2024-07-13T15:59
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обнаружены и доставлены бортовые регистраторы упавшего в Подмосковье самолета, они получили значительные механические повреждения, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа". "Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает работу на месте авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа". В ходе работ обнаружены и доставлены в МАК бортовые регистраторы параметрической и аудиоинформации. Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. На базе лабораторного комплекса МАК специалисты провели необходимые предварительные процедуры по подготовке регистраторов с целью исключения риска утраты информации", - говорится в сообщении. Уточняется, что вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа.
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
В Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы упавшего самолета

МАК сообщил о повреждении бортовых регистраторов упавшего в Подмосковье самолета

© Фото : Межгосударственный авиационный комитетБортовые самописцы разбившегося в Подмосковье самолета
Бортовые самописцы разбившегося в Подмосковье самолета - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : Межгосударственный авиационный комитет
Бортовые самописцы разбившегося в Подмосковье самолета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обнаружены и доставлены бортовые регистраторы упавшего в Подмосковье самолета, они получили значительные механические повреждения, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
«
"Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает работу на месте авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа". В ходе работ обнаружены и доставлены в МАК бортовые регистраторы параметрической и аудиоинформации. Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. На базе лабораторного комплекса МАК специалисты провели необходимые предварительные процедуры по подготовке регистраторов с целью исключения риска утраты информации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа.
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В МЧС рассказали подробности крушения самолета под Коломной
12 июля, 16:14
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
 
 
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