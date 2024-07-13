https://ria.ru/20240713/samolet-1959443583.html

В Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы упавшего самолета

В Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы упавшего самолета - РИА Новости, 13.07.2024

В Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы упавшего самолета

Обнаружены и доставлены бортовые регистраторы упавшего в Подмосковье самолета, они получили значительные механические повреждения, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:59

2024-07-13T15:59

2024-07-13T15:59

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959442621_0:98:1430:902_1920x0_80_0_0_5aefa4d7d621933b0b52d6405cd8a8d3.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обнаружены и доставлены бортовые регистраторы упавшего в Подмосковье самолета, они получили значительные механические повреждения, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа". "Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает работу на месте авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа". В ходе работ обнаружены и доставлены в МАК бортовые регистраторы параметрической и аудиоинформации. Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. На базе лабораторного комплекса МАК специалисты провели необходимые предварительные процедуры по подготовке регистраторов с целью исключения риска утраты информации", - говорится в сообщении. Уточняется, что вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959281780.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной