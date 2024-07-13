https://ria.ru/20240713/sammit-1959379923.html

В Крыму назвали второй саммит по Украине ловушкой Запада

В Крыму назвали второй саммит по Украине ловушкой Запада - РИА Новости, 13.07.2024

В Крыму назвали второй саммит по Украине ловушкой Запада

Второй саммит по Украине, инициированный киевскими властями, является не более чем ловушкой коллективного Запада, заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T06:14

2024-07-13T06:14

2024-07-13T06:14

в мире

украина

россия

саудовская аравия

владимир константинов

владимир путин

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Второй саммит по Украине, инициированный киевскими властями, является не более чем ловушкой коллективного Запада, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило о намерении Киева провести вторую конференцию по урегулированию конфликта на Украине до выборов в США, но на этот раз с участием России. "Сегодня Запад, бессильный решить соперничество с Россией на поле боя, ведет работу по перетаскиванию противостояния в дипломатическую сферу. Но это не более чем игра втемную и ловушка. Изолировать Россию не получилось, вот они и пытаются любыми путями усадить ее за стол переговоров, обвить своими обещаниями, любыми путями выиграть мир, а если быть точным, - взять паузу для перегруппировки", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, реального мира, за который выступает президент России Владимир Путин, на Западе не хотят. "Они хотят выждать, когда санкции против России начнут свое разрушительное действие, а украинская армия восстановится от потерь и довооружится. Уверен, что руководство нашей страны видит их истинные намерения и знает, о каком мире они ведут речь", - сказал глава парламента. Ранее информированный дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

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в мире, украина, россия, саудовская аравия, владимир константинов, владимир путин, дмитрий песков