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В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.07.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Скадовском муниципальном округе в юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, службы приведены в повышенную готовность, сообщил... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:17
2024-07-13T15:17
2024-07-13T15:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В Скадовском муниципальном округе в юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Скадовском МО объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Скадовском округе в Херсонской области объявлена ракетная опасность