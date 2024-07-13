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Раскрыто, как рубль уплывает из-под контроля США - РИА Новости, 13.07.2024
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03:15 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/rubl-1959372901.html
Раскрыто, как рубль уплывает из-под контроля США
Раскрыто, как рубль уплывает из-под контроля США - РИА Новости, 13.07.2024
Раскрыто, как рубль уплывает из-под контроля США
Рубль адаптируется к новым санкционным ограничениям – следующая неделя обещает быть для него стабильной, невзирая на происходящее в США, рассказал в интервью... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T03:15
2024-07-13T03:15
экономика
россия
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Рубль адаптируется к новым санкционным ограничениям – следующая неделя обещает быть для него стабильной, невзирая на происходящее в США, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что динамику курса сейчас определяют цены на нефть, продажи валютной выручки экспортерами, высокая ключевая ставка и низкий спрос на иностранную валюту у импортеров. Важны покупка и продажа валюты Минфином и ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.А вот ожидающееся на следующей неделе выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла и порция американской статистики вряд ли окажут на рубль значимое влияние. Адаптация к введенным в июне санкциям против Мосбиржи продолжается, поэтому в отсутствие внутренних факторов рубль сохранится в диапазоне 86,50-90,00 за доллар.Участники рынка наблюдают за действиями монетарных властей и геополитическими событиями, которые могут оказать влияние на курс в ближайшей перспективе, заключил аналитик.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Раскрыто, как рубль уплывает из-под контроля США

Аналитик Антонов: рубль адаптируется к новым санкционным ограничениям

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Рубль адаптируется к новым санкционным ограничениям – следующая неделя обещает быть для него стабильной, невзирая на происходящее в США, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что динамику курса сейчас определяют цены на нефть, продажи валютной выручки экспортерами, высокая ключевая ставка и низкий спрос на иностранную валюту у импортеров. Важны покупка и продажа валюты Минфином и ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.
А вот ожидающееся на следующей неделе выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла и порция американской статистики вряд ли окажут на рубль значимое влияние. Адаптация к введенным в июне санкциям против Мосбиржи продолжается, поэтому в отсутствие внутренних факторов рубль сохранится в диапазоне 86,50-90,00 за доллар.
Участники рынка наблюдают за действиями монетарных властей и геополитическими событиями, которые могут оказать влияние на курс в ближайшей перспективе, заключил аналитик.
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