Раскрыто, как рубль уплывает из-под контроля США
Аналитик Антонов: рубль адаптируется к новым санкционным ограничениям
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Рубль адаптируется к новым санкционным ограничениям – следующая неделя обещает быть для него стабильной, невзирая на происходящее в США, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что динамику курса сейчас определяют цены на нефть, продажи валютной выручки экспортерами, высокая ключевая ставка и низкий спрос на иностранную валюту у импортеров. Важны покупка и продажа валюты Минфином и ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.
А вот ожидающееся на следующей неделе выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла и порция американской статистики вряд ли окажут на рубль значимое влияние. Адаптация к введенным в июне санкциям против Мосбиржи продолжается, поэтому в отсутствие внутренних факторов рубль сохранится в диапазоне 86,50-90,00 за доллар.
Участники рынка наблюдают за действиями монетарных властей и геополитическими событиями, которые могут оказать влияние на курс в ближайшей перспективе, заключил аналитик.