https://ria.ru/20240713/rubl-1959372901.html

Раскрыто, как рубль уплывает из-под контроля США

Раскрыто, как рубль уплывает из-под контроля США - РИА Новости, 13.07.2024

Раскрыто, как рубль уплывает из-под контроля США

Рубль адаптируется к новым санкционным ограничениям – следующая неделя обещает быть для него стабильной, невзирая на происходящее в США, рассказал в интервью... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T03:15

2024-07-13T03:15

2024-07-13T03:15

экономика

россия

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Рубль адаптируется к новым санкционным ограничениям – следующая неделя обещает быть для него стабильной, невзирая на происходящее в США, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что динамику курса сейчас определяют цены на нефть, продажи валютной выручки экспортерами, высокая ключевая ставка и низкий спрос на иностранную валюту у импортеров. Важны покупка и продажа валюты Минфином и ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.А вот ожидающееся на следующей неделе выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла и порция американской статистики вряд ли окажут на рубль значимое влияние. Адаптация к введенным в июне санкциям против Мосбиржи продолжается, поэтому в отсутствие внутренних факторов рубль сохранится в диапазоне 86,50-90,00 за доллар.Участники рынка наблюдают за действиями монетарных властей и геополитическими событиями, которые могут оказать влияние на курс в ближайшей перспективе, заключил аналитик.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия