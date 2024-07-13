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Сотрудники украинского военкомата пытали местного волонтера, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:04 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/rovno-1959488743.html
Сотрудники украинского военкомата пытали местного волонтера, пишут СМИ
Сотрудники украинского военкомата пытали местного волонтера, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
Сотрудники украинского военкомата пытали местного волонтера, пишут СМИ
Сотрудники военкомата в городе Ровно на западе Украины пытали местного волонтера после того, как он был задержан и доставлен для прохождения медкомиссии,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T23:04
2024-07-13T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
ровно
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Ровно на западе Украины пытали местного волонтера после того, как он был задержан и доставлен для прохождения медкомиссии, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на супругу пострадавшего. "Ровенского волонтера Александра Мандыгру пытали в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщили журналисты, супружескую пару остановили для проверки документов, после чего мужчина был задержан и доставлен в военкомат Ровно для прохождения медкомиссии. Сообщается, что в учреждении к нему применяли силу и пытки: мужчину, ранее помогавшего украинским военным, душили и били головой об стену. После этого для него вызвали "скорую", которая доставила мужчину в медучреждение, откуда его и забрала супруга. По информации "Страны", ситуацию прокомментировали в ВСУ: оперативное командование "Запад" заявило, что мужчина вел себя неадекватно, отказался проходить медкомиссию, "бросался на стулья", плакал и звонил жене. Для чего ему понадобилась "скорая", в ВСУ не уточнили, подчеркнули журналисты.
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в мире, ровно, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Украина, Вооруженные силы Украины
Сотрудники украинского военкомата пытали местного волонтера, пишут СМИ

"Страна": в Ровно сотрудники военкомата пытали местного волонтера

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи на Украине
Машина скорой медицинской помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Ровно на западе Украины пытали местного волонтера после того, как он был задержан и доставлен для прохождения медкомиссии, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на супругу пострадавшего.
"Ровенского волонтера Александра Мандыгру пытали в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как сообщили журналисты, супружескую пару остановили для проверки документов, после чего мужчина был задержан и доставлен в военкомат Ровно для прохождения медкомиссии. Сообщается, что в учреждении к нему применяли силу и пытки: мужчину, ранее помогавшего украинским военным, душили и били головой об стену. После этого для него вызвали "скорую", которая доставила мужчину в медучреждение, откуда его и забрала супруга.
По информации "Страны", ситуацию прокомментировали в ВСУ: оперативное командование "Запад" заявило, что мужчина вел себя неадекватно, отказался проходить медкомиссию, "бросался на стулья", плакал и звонил жене. Для чего ему понадобилась "скорая", в ВСУ не уточнили, подчеркнули журналисты.
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