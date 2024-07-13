https://ria.ru/20240713/rossiya-1959412874.html

Стало известно, сколько зарабатывают обеспеченные россияне

Стало известно, сколько зарабатывают обеспеченные россияне - РИА Новости, 13.07.2024

Стало известно, сколько зарабатывают обеспеченные россияне

Средний душевой доход обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей в месяц, следует из исследования НИУ ВШЭ. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:34

2024-07-13T12:34

2024-07-13T13:15

экономика

россия

высшая школа экономики (вшэ)

всемирный банк

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Средний душевой доход обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей в месяц, следует из исследования НИУ ВШЭ."Медианный душевой доход составил 180 тысяч рублей, а средний — 227 тысяч рублей", — указывается в работе.Согласно данным исследования, около 20 процентов обеспеченных россиян получают 300–400 тысяч рублей в месяц. От 100 до 200 тысяч — 18 процентов. Лишь у девяти процентов доход составляет более 900 тысяч рублей в месяц.Отмечается, что основным его источником стали зарплата и проценты по вкладам. За ними следует прибыль от бизнеса, ценных бумаг и сдачи в наем собственности.Ранее Всемирный банк сообщил, что Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Ее перевод в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.ВШЭ опрашивала респондентов с помощью онлайн-анкет. Границей для отбора десяти процентов самых богатых россиян стали показания Росстата по уровню среднедушевых доходов в 2022 году. Число опрошенных женщин составило 56 процентов, мужчин - 44 процента соответственно. Средний возраст респондентов - 39 лет.

https://ria.ru/20240506/dokhody-1944182232.html

https://ria.ru/20240628/vvp-1956193969.html

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экономика, россия, высшая школа экономики (вшэ), всемирный банк, федеральная служба государственной статистики (росстат)