https://ria.ru/20240713/rossiya-1959412874.html
Стало известно, сколько зарабатывают обеспеченные россияне
Стало известно, сколько зарабатывают обеспеченные россияне - РИА Новости, 13.07.2024
Стало известно, сколько зарабатывают обеспеченные россияне
Средний душевой доход обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей в месяц, следует из исследования НИУ ВШЭ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:34
2024-07-13T12:34
2024-07-13T13:15
экономика
россия
высшая школа экономики (вшэ)
всемирный банк
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Средний душевой доход обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей в месяц, следует из исследования НИУ ВШЭ."Медианный душевой доход составил 180 тысяч рублей, а средний — 227 тысяч рублей", — указывается в работе.Согласно данным исследования, около 20 процентов обеспеченных россиян получают 300–400 тысяч рублей в месяц. От 100 до 200 тысяч — 18 процентов. Лишь у девяти процентов доход составляет более 900 тысяч рублей в месяц.Отмечается, что основным его источником стали зарплата и проценты по вкладам. За ними следует прибыль от бизнеса, ценных бумаг и сдачи в наем собственности.Ранее Всемирный банк сообщил, что Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Ее перевод в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.ВШЭ опрашивала респондентов с помощью онлайн-анкет. Границей для отбора десяти процентов самых богатых россиян стали показания Росстата по уровню среднедушевых доходов в 2022 году. Число опрошенных женщин составило 56 процентов, мужчин - 44 процента соответственно. Средний возраст респондентов - 39 лет.
https://ria.ru/20240506/dokhody-1944182232.html
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экономика, россия, высшая школа экономики (вшэ), всемирный банк, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Всемирный банк, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Стало известно, сколько зарабатывают обеспеченные россияне
Среднедушевой месячный доход богатейших россиян составляет 227 тысяч рублей
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Средний душевой доход обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей в месяц, следует из исследования НИУ ВШЭ
.
"Медианный душевой доход составил 180 тысяч рублей, а средний — 227 тысяч рублей", — указывается в работе.
Согласно данным исследования, около 20 процентов обеспеченных россиян получают 300–400 тысяч рублей в месяц. От 100 до 200 тысяч — 18 процентов. Лишь у девяти процентов доход составляет более 900 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что основным его источником стали зарплата и проценты по вкладам. За ними следует прибыль от бизнеса, ценных бумаг и сдачи в наем собственности.
Ранее Всемирный банк сообщил, что Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Ее перевод в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.
ВШЭ опрашивала респондентов с помощью онлайн-анкет. Границей для отбора десяти процентов самых богатых россиян стали показания Росстата по уровню среднедушевых доходов в 2022 году. Число опрошенных женщин составило 56 процентов, мужчин - 44 процента соответственно. Средний возраст респондентов - 39 лет.