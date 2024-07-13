Рейтинг@Mail.ru
Путин послал грозный сигнал НАТО в ключевом регионе, заявили в США - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 13.07.2024 (обновлено: 11:06 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/rossiya-1959399574.html
Путин послал грозный сигнал НАТО в ключевом регионе, заявили в США
Путин послал грозный сигнал НАТО в ключевом регионе, заявили в США - РИА Новости, 13.07.2024
Путин послал грозный сигнал НАТО в ключевом регионе, заявили в США
Строительство Россией и Китаем новых ледоколов и сотрудничество в Арктике стало предупреждением для НАТО, написал в статье для Bloomberg отставной адмирал ВМС... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:17
2024-07-13T11:06
россия
москва
сша
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
владимир путин
иван папанин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909528156_76:406:2995:2048_1920x0_80_0_0_4d7936334949cdd8a34632c4857f242e.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Строительство Россией и Китаем новых ледоколов и сотрудничество в Арктике стало предупреждением для НАТО, написал в статье для Bloomberg отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис."В любом случае, новые корабли — это четкий сигнал, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО", — предупредил он.Ставридис отметил, что у президента Владимира Путина самая активная и последовательная арктическая программа. По его словам, Москва расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот. В частности, он выделил головной патрульный корабль "Иван Папанин", который недавно вышел на первые испытания. Автор подчеркнул, что российские корабли обладают значительным наступательным потенциалом, которого нет у судов НАТО аналогичного класса.Ставридиса также волнует тот факт, что и Китай начал строить ледоколы. Он утверждает, что в планы двух стран в регионе входит получение ценного тактического опыта, включая совместные операции ударных подводных лодок и расширение российских территориальных претензий на разведку нефти и газа."Арктические возможности России больше не повод для шуток", — предупредил он.Владимир Путин ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой.При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.
https://ria.ru/20240314/arktika-1932850547.html
https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html
https://ria.ru/20240607/arktika-1951448890.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909528156_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae01a0be68ba60d9fe1094a757241d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сша, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир путин, иван папанин, нато
Россия, Москва, США, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Владимир Путин, Иван Папанин, НАТО
Путин послал грозный сигнал НАТО в ключевом регионе, заявили в США

Экс-главком НАТО Ставридис признал превосходство арктического флота России

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Строительство Россией и Китаем новых ледоколов и сотрудничество в Арктике стало предупреждением для НАТО, написал в статье для Bloomberg отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис.
"В любом случае, новые корабли — это четкий сигнал, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО", — предупредил он.
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, пишут СМИ
14 марта, 06:21
Ставридис отметил, что у президента Владимира Путина самая активная и последовательная арктическая программа. По его словам, Москва расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот. В частности, он выделил головной патрульный корабль "Иван Папанин", который недавно вышел на первые испытания. Автор подчеркнул, что российские корабли обладают значительным наступательным потенциалом, которого нет у судов НАТО аналогичного класса.
Ставридиса также волнует тот факт, что и Китай начал строить ледоколы. Он утверждает, что в планы двух стран в регионе входит получение ценного тактического опыта, включая совместные операции ударных подводных лодок и расширение российских территориальных претензий на разведку нефти и газа.
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Россия и Китай сделали заявление об Арктике
16 мая, 12:23
"Арктические возможности России больше не повод для шуток", — предупредил он.
Владимир Путин ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой.
При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.
Путин: Россия будет прирастать Арктикой - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин
7 июня, 17:07
 
РоссияМоскваСШАДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Владимир ПутинИван ПапанинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала