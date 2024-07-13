https://ria.ru/20240713/rossiya-1959399574.html
Путин послал грозный сигнал НАТО в ключевом регионе, заявили в США
Путин послал грозный сигнал НАТО в ключевом регионе, заявили в США - РИА Новости, 13.07.2024
Путин послал грозный сигнал НАТО в ключевом регионе, заявили в США
Строительство Россией и Китаем новых ледоколов и сотрудничество в Арктике стало предупреждением для НАТО, написал в статье для Bloomberg отставной адмирал ВМС... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:17
2024-07-13T10:17
2024-07-13T11:06
россия
москва
сша
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
владимир путин
иван папанин
нато
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Строительство Россией и Китаем новых ледоколов и сотрудничество в Арктике стало предупреждением для НАТО, написал в статье для Bloomberg отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис."В любом случае, новые корабли — это четкий сигнал, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО", — предупредил он.Ставридис отметил, что у президента Владимира Путина самая активная и последовательная арктическая программа. По его словам, Москва расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот. В частности, он выделил головной патрульный корабль "Иван Папанин", который недавно вышел на первые испытания. Автор подчеркнул, что российские корабли обладают значительным наступательным потенциалом, которого нет у судов НАТО аналогичного класса.Ставридиса также волнует тот факт, что и Китай начал строить ледоколы. Он утверждает, что в планы двух стран в регионе входит получение ценного тактического опыта, включая совместные операции ударных подводных лодок и расширение российских территориальных претензий на разведку нефти и газа."Арктические возможности России больше не повод для шуток", — предупредил он.Владимир Путин ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой.При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.
https://ria.ru/20240314/arktika-1932850547.html
https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html
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россия, москва, сша, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир путин, иван папанин, нато
Россия, Москва, США, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Владимир Путин, Иван Папанин, НАТО
Путин послал грозный сигнал НАТО в ключевом регионе, заявили в США
Экс-главком НАТО Ставридис признал превосходство арктического флота России
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Строительство Россией и Китаем новых ледоколов и сотрудничество в Арктике стало предупреждением для НАТО, написал в статье для Bloomberg
отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис.
"В любом случае, новые корабли — это четкий сигнал, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО", — предупредил он.
Ставридис отметил, что у президента Владимира Путина самая активная и последовательная арктическая программа. По его словам, Москва расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот. В частности, он выделил головной патрульный корабль "Иван Папанин", который недавно вышел на первые испытания. Автор подчеркнул, что российские корабли обладают значительным наступательным потенциалом, которого нет у судов НАТО аналогичного класса.
Ставридиса также волнует тот факт, что и Китай начал строить ледоколы. Он утверждает, что в планы двух стран в регионе входит получение ценного тактического опыта, включая совместные операции ударных подводных лодок и расширение российских территориальных претензий на разведку нефти и газа.
"Арктические возможности России больше не повод для шуток", — предупредил он.
Владимир Путин
ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой.
При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.