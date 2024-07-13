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Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли - РИА Новости, 13.07.2024
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09:11 13.07.2024 (обновлено: 10:41 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/rossija-1959390779.html
Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли
Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли - РИА Новости, 13.07.2024
Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли
По итогам 2023 года Россия вошла в первую десятку стран по размеру торгового профицита, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:11
2024-07-13T10:41
экономика
россия
китай
сша
всемирный банк
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По итогам 2023 года Россия вошла в первую десятку стран по размеру торгового профицита, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. В общей сложности государства мира в прошлом году экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона, в результате чего образовался торговый профицит в 365 миллиардов долларов. Больше всех на торговле смог заработать Китай, получивший торговый профицит в 594 миллиарда долларов. Далее идут Германия с профицитом в 245,3 миллиарда и Ирландия с чистыми доходами от торговли в 178 миллиардов. В пятерку лидеров входят также Сингапур (155 миллиардов долларов) и Швейцария (131 миллиард). Шестое место заняла Саудовская Аравия с 127 миллиардами. Россия по итогам прошлого года получила доход от торговли в 121 миллиард долларов и стала в этом списке седьмой. Замыкают десятку Нидерланды (97 миллиардов), Австралия (83 миллиарда) и Бразилия (81 миллиард). Всего в мире было 43 страны с торговым профицитом в 2,5 триллиона долларов. В то же время число стран с торговым дефицитом достигло 72, совокупно они ушли в минус на 2,3 триллиона долларов. Абсолютным лидером здесь были США, которые ввезли из других стран товаров на 1,1 триллиона больше, чем продали сами. Второй по этому показателю оказалась Индия, но ее торговый дефицит в четыре с лишним раза меньше американского — только 245 миллиардов. Третье место занимает Великобритания, которая ушла в минус на 232 миллиарда, четвертое — Франция (88 миллиардов), а пятое — Турция (87 миллиардов).
https://ria.ru/20240407/torgovlya-1938338018.html
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экономика, россия, китай, сша, всемирный банк, в мире
Экономика, Россия, Китай, США, Всемирный банк, В мире
Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли

Всемирный банк: Россия вошла в десятку стран по размеру торгового профицита

© Fotolia / kkolosovРубли, доллары и евро
Рубли, доллары и евро - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Fotolia / kkolosov
Рубли, доллары и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По итогам 2023 года Россия вошла в первую десятку стран по размеру торгового профицита, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
В общей сложности государства мира в прошлом году экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона, в результате чего образовался торговый профицит в 365 миллиардов долларов.
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Больше всех на торговле смог заработать Китай, получивший торговый профицит в 594 миллиарда долларов. Далее идут Германия с профицитом в 245,3 миллиарда и Ирландия с чистыми доходами от торговли в 178 миллиардов. В пятерку лидеров входят также Сингапур (155 миллиардов долларов) и Швейцария (131 миллиард). Шестое место заняла Саудовская Аравия с 127 миллиардами.
Россия по итогам прошлого года получила доход от торговли в 121 миллиард долларов и стала в этом списке седьмой. Замыкают десятку Нидерланды (97 миллиардов), Австралия (83 миллиарда) и Бразилия (81 миллиард). Всего в мире было 43 страны с торговым профицитом в 2,5 триллиона долларов.
В то же время число стран с торговым дефицитом достигло 72, совокупно они ушли в минус на 2,3 триллиона долларов. Абсолютным лидером здесь были США, которые ввезли из других стран товаров на 1,1 триллиона больше, чем продали сами.
Второй по этому показателю оказалась Индия, но ее торговый дефицит в четыре с лишним раза меньше американского — только 245 миллиардов. Третье место занимает Великобритания, которая ушла в минус на 232 миллиарда, четвертое — Франция (88 миллиардов), а пятое — Турция (87 миллиардов).
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