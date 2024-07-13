https://ria.ru/20240713/rogov-1959459784.html

Путин стал главной фобией Байдена, заявил Рогов

Путин стал главной фобией Байдена, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2024

Путин стал главной фобией Байдена, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:01

2024-07-13T18:01

2024-07-13T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент России Владимир Путин стал главной фобией президента США Джо Байдена. Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО попытался оскорбить российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни". Он также оговорился, обратившись к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. "Президент России Владимир Путин стал главной фобией Байдена. Ему везде видится Путин и "рука Кремля", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Байден уже свыкся и смирился с тем, что президентом южнорусских земель бывшей Украины, как и всей большой России может быть только Путин, отсюда и эти символические оговорки.

https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959445313.html

https://ria.ru/20240713/bayden-1959431897.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, джо байден, владимир рогов