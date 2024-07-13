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Путин стал главной фобией Байдена, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2024
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18:01 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/rogov-1959459784.html
Путин стал главной фобией Байдена, заявил Рогов
Путин стал главной фобией Байдена, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2024
Путин стал главной фобией Байдена, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:01
2024-07-13T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент России Владимир Путин стал главной фобией президента США Джо Байдена. Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО попытался оскорбить российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни". Он также оговорился, обратившись к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. "Президент России Владимир Путин стал главной фобией Байдена. Ему везде видится Путин и "рука Кремля", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Байден уже свыкся и смирился с тем, что президентом южнорусских земель бывшей Украины, как и всей большой России может быть только Путин, отсюда и эти символические оговорки.
https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959445313.html
https://ria.ru/20240713/bayden-1959431897.html
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В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Рогов
Путин стал главной фобией Байдена, заявил Рогов

Рогов: президент России Путин стал главной фобией Байдена

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент России Владимир Путин стал главной фобией президента США Джо Байдена.
Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО попытался оскорбить российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни". Он также оговорился, обратившись к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО
Вчера, 16:10
"Президент России Владимир Путин стал главной фобией Байдена. Ему везде видится Путин и "рука Кремля", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Байден уже свыкся и смирился с тем, что президентом южнорусских земель бывшей Украины, как и всей большой России может быть только Путин, отсюда и эти символические оговорки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
"Лишившийся разума персонаж". В Госдуме раскритиковали речи Байдена
Вчера, 14:55
 
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