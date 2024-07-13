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ВС водрузили триколор над зданием администрации Урожайного, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/rogov-1959439477.html
ВС водрузили триколор над зданием администрации Урожайного, заявил Рогов
ВС водрузили триколор над зданием администрации Урожайного, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2024
ВС водрузили триколор над зданием администрации Урожайного, заявил Рогов
Российские войска водрузили флаг РФ над зданием администрации села Урожайное на времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:17
2024-07-13T15:17
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
старомайорское
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг РФ над зданием администрации села Урожайное на времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились в южной и центральной части Урожайного. Идут тяжелые кровопролитные бои."Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном и сейчас продвигаются в северной части поселка, где идут основные бои", - сказал Рогов.В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, старомайорское, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Владимир Рогов, Безопасность
ВС водрузили триколор над зданием администрации Урожайного, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ водрузили триколор над зданием администрации Урожайного

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг РФ над зданием администрации села Урожайное на времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились в южной и центральной части Урожайного. Идут тяжелые кровопролитные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном и сейчас продвигаются в северной части поселка, где идут основные бои", - сказал Рогов.
В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеВладимир РоговБезопасность
 
 
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