Конка с лошадьми и ретро автомобили: в Москве прошел парад транспорта

День московского транспорта отмечают во вторую субботу второго летнего месяца.
День московского транспорта отмечают во вторую субботу второго летнего месяца.
В этом году он выпал на 13 июля, в честь чего прошел традиционный парад ретротранспорта.
В этом году он выпал на 13 июля, в честь чего прошел традиционный парад ретротранспорта.
Колонна участников стартовала от станции метро "Новокузнецкая".
Парад возглавила конка, запряженная лошадьми.
Конка появилась в Москве более 150 лет назад и проработала до 1912 года, пока ее не заменил трамвай.
Конка появилась в Москве более 150 лет назад и проработала до 1912 года, пока ее не заменил трамвай.
Этот год стал знаковым в истории столичного транспорта. В апреле московскому трамваю исполнилось 125 лет!
Этот год стал знаковым в истории столичного транспорта. В апреле московскому трамваю исполнилось 125 лет!
В мероприятии приняли участие более 15 трамвайных вагонов из коллекций Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы.
В мероприятии приняли участие более 15 трамвайных вагонов из коллекций Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы.
Колонна участников проследовала через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до "Чистых прудов".
Колонна участников проследовала через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до "Чистых прудов".
Мероприятие привлекало большое внимание людей.
Для гостей открылась выставка исторических трамваев и автомобилей, где можно посмотреть транспорт разных времен.
Для гостей открылась выставка исторических трамваев и автомобилей, где можно посмотреть транспорт разных времен.
Участники мероприятия смогли осмотреться внутри вагонов и понять, как развивался московский транспорт.
Участники мероприятия смогли осмотреться внутри вагонов и понять, как развивался московский транспорт.
Красочное мероприятие продолжится и в воскресенье — на Воробьевых горах в этот день пройдет фестиваль "Ретрорейс".
Красочное мероприятие продолжится и в воскресенье — на Воробьевых горах в этот день пройдет фестиваль "Ретрорейс".
На фото: трамвай "КТМ-1" на параде.
Перед зрителями выступили артисты проекта "Музыка в метро", Академический хор Московского метрополитена и другие творческие коллективы.
Перед зрителями выступили артисты проекта "Музыка в метро", Академический хор Московского метрополитена и другие творческие коллективы.