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Конка с лошадьми и ретро автомобили: в Москве прошел парад транспорта - РИА Новости, 13.07.2024
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15:46 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/retro-1959435398.html
Конка с лошадьми и ретро автомобили: в Москве прошел парад транспорта
Конка с лошадьми и ретро автомобили: в Москве прошел парад транспорта - РИА Новости, 13.07.2024
Конка с лошадьми и ретро автомобили: в Москве прошел парад транспорта
В Москве состоялся традиционный парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Стильные кадры с атмосферой ретро — в фотогалерее РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:46
2024-07-13T15:46
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В Москве состоялся традиционный парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Стильные кадры с атмосферой ретро — в фотогалерее РИА Новости.
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фото, фото
Фото

Конка с лошадьми и ретро автомобили: в Москве прошел парад транспорта

Читать ria.ru в
В Москве состоялся традиционный парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Стильные кадры с атмосферой ретро — в фотогалерее РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

День московского транспорта отмечают во вторую субботу второго летнего месяца.

Традиционный парад ретротранспорта в столице

День московского транспорта отмечают во вторую субботу второго летнего месяца.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин

В этом году он выпал на 13 июля, в честь чего прошел традиционный парад ретротранспорта.

Традиционный парад ретротранспорта в столице

В этом году он выпал на 13 июля, в честь чего прошел традиционный парад ретротранспорта.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Колонна участников стартовала от станции метро "Новокузнецкая".

Традиционный парад ретротранспорта в столице

Колонна участников стартовала от станции метро "Новокузнецкая".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
3 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Парад возглавила конка, запряженная лошадьми.

Подготовка лошади к упряжке в конке, чтобы участвовать в параде трамваев и ретроавтомобилей в Москве

Парад возглавила конка, запряженная лошадьми.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
4 из 14
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Конка появилась в Москве более 150 лет назад и проработала до 1912 года, пока ее не заменил трамвай.

Традиционный парад ретротранспорта в столице

Конка появилась в Москве более 150 лет назад и проработала до 1912 года, пока ее не заменил трамвай.

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
5 из 14
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Этот год стал знаковым в истории столичного транспорта. В апреле московскому трамваю исполнилось 125 лет!

Традиционный парад ретротранспорта в столице

Этот год стал знаковым в истории столичного транспорта. В апреле московскому трамваю исполнилось 125 лет!

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
6 из 14
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В мероприятии приняли участие более 15 трамвайных вагонов из коллекций Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы.

Трамвай Ф на параде трамваев и ретроавтомобилей в Москве

В мероприятии приняли участие более 15 трамвайных вагонов из коллекций Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
7 из 14
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Колонна участников проследовала через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до "Чистых прудов".

Традиционный парад ретротранспорта в столице

Колонна участников проследовала через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до "Чистых прудов".

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
8 из 14
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Мероприятие привлекало большое внимание людей.

Конка на параде трамваев и ретроавтомобилей в Москве

Мероприятие привлекало большое внимание людей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
9 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Для гостей открылась выставка исторических трамваев и автомобилей, где можно посмотреть транспорт разных времен.

Традиционный парад ретротранспорта в столице

Для гостей открылась выставка исторических трамваев и автомобилей, где можно посмотреть транспорт разных времен.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
10 из 14
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Участники мероприятия смогли осмотреться внутри вагонов и понять, как развивался московский транспорт.

Традиционный парад ретротранспорта в столице

Участники мероприятия смогли осмотреться внутри вагонов и понять, как развивался московский транспорт.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 14
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Красочное мероприятие продолжится и в воскресенье — на Воробьевых горах в этот день пройдет фестиваль "Ретрорейс".

Традиционный парад ретротранспорта в столице

Красочное мероприятие продолжится и в воскресенье — на Воробьевых горах в этот день пройдет фестиваль "Ретрорейс".

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
12 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин

На фото: трамвай "КТМ-1" на параде.

Трамвай КТМ-1 на параде трамваев и ретроавтомобилей в Москве

На фото: трамвай "КТМ-1" на параде.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
13 из 14
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Перед зрителями выступили артисты проекта "Музыка в метро", Академический хор Московского метрополитена и другие творческие коллективы.

Традиционный парад ретротранспорта в столице

Перед зрителями выступили артисты проекта "Музыка в метро", Академический хор Московского метрополитена и другие творческие коллективы.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
14 из 14
 
Фото
 
 
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