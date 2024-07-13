https://ria.ru/20240713/retro-1959435398.html

Конка с лошадьми и ретро автомобили: в Москве прошел парад транспорта

Конка с лошадьми и ретро автомобили: в Москве прошел парад транспорта - РИА Новости, 13.07.2024

Конка с лошадьми и ретро автомобили: в Москве прошел парад транспорта

В Москве состоялся традиционный парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Стильные кадры с атмосферой ретро — в фотогалерее РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:46

2024-07-13T15:46

2024-07-13T15:46

фото

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В Москве состоялся традиционный парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Стильные кадры с атмосферой ретро — в фотогалерее РИА Новости.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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