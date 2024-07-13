Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow
Российские специалисты научились определять модификации ракет Storm Shadow
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские специалисты, изучающие попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow, определили особенности работы блоков управления и смогут отличать модификации этих ракет, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением.
"Это часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла, система подвесных креплений и центральный выключатель. С данного блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы вместе с проводами для объективного контроля изменения в последующем конструкции ракеты", — сказал собеседник агентства.
Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS
5 июля, 11:42
По его словам, основная цель исследования заключается в том, чтобы определить возможные модификации и особенности работы блоков управления.
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"Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек. Это нам позволит ориентироваться, что изменилось. Каждый блок будет в отдельности изучен", — добавил специалист.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.
Как пояснил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по американским навигационным спутникам.
Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.