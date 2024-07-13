https://ria.ru/20240713/rakety-1959381830.html

Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow

Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow - РИА Новости, 13.07.2024

Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow

Российские специалисты, изучающие попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow, определили особенности работы блоков управления и смогут отличать... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T07:17

2024-07-13T07:17

2024-07-13T11:26

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские специалисты, изучающие попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow, определили особенности работы блоков управления и смогут отличать модификации этих ракет, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением. "Это часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла, система подвесных креплений и центральный выключатель. С данного блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы вместе с проводами для объективного контроля изменения в последующем конструкции ракеты", — сказал собеседник агентства. По его словам, основная цель исследования заключается в том, чтобы определить возможные модификации и особенности работы блоков управления. "Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек. Это нам позволит ориентироваться, что изменилось. Каждый блок будет в отдельности изучен", — добавил специалист.Как пояснил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по американским навигационным спутникам.Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.

https://ria.ru/20240705/ustrojstvo-1957564621.html

https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский специалист об особенностях работы ракеты Storm Shadow Российские специалисты изучают крылатые ракеты Storm Shadow, поставляемые Украине в рамках западной военной помощи. 2024-07-13T07:17 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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франция, великобритания, украина, безопасность, вооруженные силы рф, россия