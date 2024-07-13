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Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 13.07.2024 (обновлено: 11:26 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/rakety-1959381830.html
Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow
Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow - РИА Новости, 13.07.2024
Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow
Российские специалисты, изучающие попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow, определили особенности работы блоков управления и смогут отличать... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T07:17
2024-07-13T11:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские специалисты, изучающие попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow, определили особенности работы блоков управления и смогут отличать модификации этих ракет, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением. "Это часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла, система подвесных креплений и центральный выключатель. С данного блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы вместе с проводами для объективного контроля изменения в последующем конструкции ракеты", — сказал собеседник агентства. По его словам, основная цель исследования заключается в том, чтобы определить возможные модификации и особенности работы блоков управления. "Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек. Это нам позволит ориентироваться, что изменилось. Каждый блок будет в отдельности изучен", — добавил специалист.Как пояснил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по американским навигационным спутникам.Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.
https://ria.ru/20240705/ustrojstvo-1957564621.html
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Российский специалист об особенностях работы ракеты Storm Shadow
Российские специалисты изучают крылатые ракеты Storm Shadow, поставляемые Украине в рамках западной военной помощи.
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франция, великобритания, украина, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Франция, Великобритания, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow

Российские специалисты научились определять модификации ракет Storm Shadow

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские специалисты, изучающие попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow, определили особенности работы блоков управления и смогут отличать модификации этих ракет, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением.
"Это часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла, система подвесных креплений и центральный выключатель. С данного блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы вместе с проводами для объективного контроля изменения в последующем конструкции ракеты", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, основная цель исследования заключается в том, чтобы определить возможные модификации и особенности работы блоков управления.
«
"Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек. Это нам позволит ориентироваться, что изменилось. Каждый блок будет в отдельности изучен", — добавил специалист.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.

Как пояснил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по американским навигационным спутникам.
Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.
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