https://ria.ru/20240713/rakety-1959018149.html

"Она нас разорит". США еще сильнее отстали от России в разработке МБР

"Она нас разорит". США еще сильнее отстали от России в разработке МБР - РИА Новости, 13.07.2024

"Она нас разорит". США еще сильнее отстали от России в разработке МБР

Пентагон сдвигает вправо сроки очередной оборонной программы — разработки межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel. Причина задержки —... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:00

2024-07-13T08:00

2024-07-13T08:21

безопасность

россия

сша

вайоминг

northrop grumman

министерство обороны сша

ракетные войска стратегического назначения

gps

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон сдвигает вправо сроки очередной оборонной программы — разработки межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel. Причина задержки — стоимость, значительно превысившая расчетную, а также технологическая сложность. Отказываться от этой МБР не собираются — альтернативы нет. Однако проект предстоит серьезно скорректировать, чтобы удешевить. О перспективном американском оружии — в материале РИА Новости.Слишком дорогоКонкурс на МБР шахтного базирования объявили в 2016-м. Конкурировали два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м им выделили из бюджета средства на эскизный проект — 349 и 329 миллионов долларов соответственно. А в 2019-м в Northrop Grumman сделали хитрый ход: приобрели Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. Аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и выбыла из конкурса.В сентябре программа достигла фазы Milestone B — то есть вышла на этап разработки и производства. Стоимость на тот момент оценивалась в 77,7 миллиарда долларов. Однако в Northrop Grumman в это не уложились. Сейчас говорят о 140,9 миллиарда. В Пентагоне опасаются, что это не предел. Если не внести изменения, получится 160 миллиардов. А цена одной ракеты увеличится с расчетных 118 до 214 миллионов."Этому есть причины, но нет оправданий, — заявил замминистра обороны по закупкам и снабжению Уильям ЛаПланте. — Мы полностью осознаем масштаб затрат. И понимаем все риски, связанные с тем, что мы не модернизируем свои ядерные силы. У нас нет более дешевых альтернатив, которые бы соответствовали требованиям военных. Я принял решение отменить переход программы в стадию Milestone B и поручил ВВС ее реструктуризировать, доработать, чтобы снизить перерасход средств".Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике, пообещал представить соответствующий план в течение следующих нескольких месяцев. Весь процесс пересмотра и утверждения Пентагоном новых бюджета и графика займет, вероятно, от полутора до двух лет.По мнению специалистов оборонного ведомства, сэкономить можно, в частности, на ракетных шахтах — сделать их меньше, проще, с лучшим соотношением "эффективность-стоимость". Ранее сообщалось, что Sentinel по габаритам не отличается от стоящих на вооружении Minuteman III, поэтому существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не придется. Однако конструкторы пришли к выводу, что нужны новые, с более развитой инфраструктурой.Успеть к 2030-муSentinel хотели принять на вооружение в 2030-м. Срок службы — 50 лет, то есть до 2080-го. Информации в открытом доступе об этих ракетах немного. Известно, что их развернут в тех же позиционных районах, где сейчас стоят на боевом дежурстве Minuteman III: на базах ВВС Уоррен (Вайоминг), Мальстрем (Монтана) и Майнот (Северная Дакота). На каждой — по 50 МБР. Sentinel должны полностью заменить Minuteman III к 2038-му.Ракета трехступенчатая, твердотопливная, дальность — не менее 15 тысяч километров. Такую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS. Каждую МБР оснастят комплектом ложных целей, чтобы перегрузить противоракетную оборону и обеспечить ее прорыв.Головная часть — с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Установят термоядерные W87 в варианте mod 1 — сколько, пока неизвестно. Мощность — 475 килотонн каждая. Трехсоткилотонные W87 стояли на LGM-118A Peacekeeper — тяжелых шахтных МБР, принятые на вооружение в 1986-м. К 2005-му их утилизировали по условиям договора СНВ-2. Вариант W-87-1 пока тоже в разработке и неизвестно. Успеют ли конструкторы к 2030-му — неясно.Россия дает форуСегодня единственные шахтные МБР в американских ядерных арсеналах — LGM-30G Minuteman III. Хотя их не раз модернизировали, это оружие вчерашнего дня (из 1970-х). Дальнейшее содержание и модернизацию признали экономически нецелесообразными. У остающихся в строю 450 "Минитменов" моноблочноя боевая часть мощностью 300 килотонн. Дальность — около 13 тысяч километров. Система преодоления ПРО с 1970-х существенных изменений не претерпела — фактически исчерпывается лишь комплектом дипольных отражателей и несколькими ложными целями.Замене ракет шахтного базирования в Пентагоне долго не уделяли должного внимания, поскольку в гипотетической третьей мировой войне США делали ставку на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и крылатые боеприпасы стратегической авиации. Так, на боезаряды, развернутые на БРПЛ Trident II — штатном вооружении атомоходов Ohio, приходится более половины всего арсенала сил ядерного сдерживания.А в России МБР наземного базирования всегда были основным компонентом ядерной триады — самым мощным и многочисленным. За минувшие десятилетия РВСН получили несколько новых ракет, в том числе моноблочные "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, а также их дальнейшее развитие — МБР РС-24 "Ярс", принятые на вооружение в 2009-м. "Ярсы" способны нести четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн, дальность — 12 тысяч километров. И у них есть современные средства преодоления ПРО.Однако настоящий прорыв российской оборонки — комплекс РС-28 "Сармат", который заменит еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая ракета сможет доставить на территорию вероятного противника больше десяти боевых блоков. Дальность, по разным оценкам, — от 16 до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть "Сармат" готов атаковать цели в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход ПРО.Официально новый тяжелый стратегический комплекс "Сармат" с 1 сентября 2023-го находится на опытном боевом дежурстве. Как и в области гиперзвукового оружия, США тут оказались догоняющими.

https://radiosputnik.ru/20240710/vooruzhenie-1958825781.html

https://ria.ru/20240711/bayden-1958992271.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, россия, сша, вайоминг, northrop grumman, министерство обороны сша, ракетные войска стратегического назначения, gps, р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс)