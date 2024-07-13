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Египет потребовал от Израиля покинуть КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
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18:58 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/rafakh-1959465637.html
Египет потребовал от Израиля покинуть КПП "Рафах", пишут СМИ
Египет потребовал от Израиля покинуть КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
Египет потребовал от Израиля покинуть КПП "Рафах", пишут СМИ
Египет требует, чтобы Израиль полностью покинул палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" и не вводил ограничения на выезд палестинцев из... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:58
2024-07-13T18:58
в мире
израиль
египет
рафах (провинция)
абдель фаттах ас-сиси
биньямин нетаньяху
раф
хамас
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Египет требует, чтобы Израиль полностью покинул палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" и не вводил ограничения на выезд палестинцев из сектора Газа и въезд в анклав, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет выступает категорически против того, чтобы контрольно-пропускной пункт "Рафах" использовался в качестве инструмента ужесточения блокады сектора Газа. "Египет настаивает на полном выводе (сил) Израиля с палестинской стороны погранперехода "Рафах" и отсутствии каких-либо ограничений на движение палестинских граждан из сектора Газа и в него", - заявил источник телеканала. Согласно источнику, Египет также подчеркивает, что Израиль должен обеспечить свободный ввоз гуманитарной и медицинской помощи в сектор Газа и немедленно открыть все погранпереходы. В начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240710/izrail-1958766335.html
израиль
египет
рафах (провинция)
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в мире, израиль, египет, рафах (провинция), абдель фаттах ас-сиси, биньямин нетаньяху, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Рафах (провинция), Абдель Фаттах ас-Сиси, Биньямин Нетаньяху, РАФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет потребовал от Израиля покинуть КПП "Рафах", пишут СМИ

Al ahera News: Египет требует, чтобы Израиль полностью покинул КПП "Рафах"

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Египет требует, чтобы Израиль полностью покинул палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" и не вводил ограничения на выезд палестинцев из сектора Газа и въезд в анклав, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет выступает категорически против того, чтобы контрольно-пропускной пункт "Рафах" использовался в качестве инструмента ужесточения блокады сектора Газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
"Египет настаивает на полном выводе (сил) Израиля с палестинской стороны погранперехода "Рафах" и отсутствии каких-либо ограничений на движение палестинских граждан из сектора Газа и в него", - заявил источник телеканала.
Согласно источнику, Египет также подчеркивает, что Израиль должен обеспечить свободный ввоз гуманитарной и медицинской помощи в сектор Газа и немедленно открыть все погранпереходы.
В начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Здание Минобороны Израиля в Тель Авиве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Израиль допустил вывод армии из сектора Газа и Египта
10 июля, 15:51
 
В миреИзраильЕгипетРафах (провинция)Абдель Фаттах ас-СисиБиньямин НетаньяхуРАФХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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