https://ria.ru/20240713/rafakh-1959465637.html

Египет потребовал от Израиля покинуть КПП "Рафах", пишут СМИ

Египет потребовал от Израиля покинуть КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024

Египет потребовал от Израиля покинуть КПП "Рафах", пишут СМИ

Египет требует, чтобы Израиль полностью покинул палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" и не вводил ограничения на выезд палестинцев из... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:58

2024-07-13T18:58

2024-07-13T18:58

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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Египет требует, чтобы Израиль полностью покинул палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" и не вводил ограничения на выезд палестинцев из сектора Газа и въезд в анклав, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет выступает категорически против того, чтобы контрольно-пропускной пункт "Рафах" использовался в качестве инструмента ужесточения блокады сектора Газа. "Египет настаивает на полном выводе (сил) Израиля с палестинской стороны погранперехода "Рафах" и отсутствии каких-либо ограничений на движение палестинских граждан из сектора Газа и в него", - заявил источник телеканала. Согласно источнику, Египет также подчеркивает, что Израиль должен обеспечить свободный ввоз гуманитарной и медицинской помощи в сектор Газа и немедленно открыть все погранпереходы. В начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240710/izrail-1958766335.html

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в мире, израиль, египет, рафах (провинция), абдель фаттах ас-сиси, биньямин нетаньяху, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году