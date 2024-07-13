https://ria.ru/20240713/raboty-1959413020.html
Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100
Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100 - РИА Новости, 13.07.2024
Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100
Поисковые работы месте крушения SSJ-100 в Подмосковье могут продлиться ещё два дня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:35
2024-07-13T12:35
2024-07-13T12:40
крушение sukhoi superjet под коломной
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поисковые работы месте крушения SSJ-100 в Подмосковье могут продлиться ещё два дня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня (с учетом вчерашнего)", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в случае нахождения на борту воздушного судна пассажиров, такая работа может занять намного больше времени.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959320951.html
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крушение sukhoi superjet под коломной, московская область (подмосковье), происшествия
Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100
Поиски на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье могут продлиться еще два дня