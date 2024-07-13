https://ria.ru/20240713/raboty-1959413020.html

Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100

Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100 - РИА Новости, 13.07.2024

Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100

Поисковые работы месте крушения SSJ-100 в Подмосковье могут продлиться ещё два дня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:35

2024-07-13T12:35

2024-07-13T12:40

крушение sukhoi superjet под коломной

московская область (подмосковье)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959321353_0:430:960:970_1920x0_80_0_0_d6c7934d3321ce580b6f2f53cdd66508.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поисковые работы месте крушения SSJ-100 в Подмосковье могут продлиться ещё два дня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня (с учетом вчерашнего)", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в случае нахождения на борту воздушного судна пассажиров, такая работа может занять намного больше времени.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959320951.html

московская область (подмосковье)

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2024

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крушение sukhoi superjet под коломной, московская область (подмосковье), происшествия