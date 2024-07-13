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Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100 - РИА Новости, 13.07.2024
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12:35 13.07.2024 (обновлено: 12:40 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/raboty-1959413020.html
Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100
Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100 - РИА Новости, 13.07.2024
Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100
Поисковые работы месте крушения SSJ-100 в Подмосковье могут продлиться ещё два дня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:35
2024-07-13T12:40
крушение sukhoi superjet под коломной
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поисковые работы месте крушения SSJ-100 в Подмосковье могут продлиться ещё два дня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня (с учетом вчерашнего)", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в случае нахождения на борту воздушного судна пассажиров, такая работа может занять намного больше времени.
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московская область (подмосковье)
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крушение sukhoi superjet под коломной, московская область (подмосковье), происшествия
Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100

Поиски на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье могут продлиться еще два дня

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поисковые работы месте крушения SSJ-100 в Подмосковье могут продлиться ещё два дня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня (с учетом вчерашнего)", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в случае нахождения на борту воздушного судна пассажиров, такая работа может занять намного больше времени.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Самолет Sukhoi Superjet 100. Летно-технические характеристики
12 июля, 18:03
 
Крушение Sukhoi Superjet под КоломнойМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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