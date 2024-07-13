https://ria.ru/20240713/putin-1959443214.html
Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях
Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях - РИА Новости, 13.07.2024
Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях
Президент России Владимир Путин подписал закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) и внедрении автоматического дистанционного... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:57
2024-07-13T15:57
2024-07-13T15:57
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) и внедрении автоматического дистанционного управления режимами работы объектов электроэнергетики. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает создание в каждом регионе страны СТСО как единого центра ответственности за надежное энергоснабжение на объектах распределительной сети. СТСО будут работать в режиме "одного окна" для потребителей и энергосбытовых организаций, а также эксплуатировать бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства и устранять масштабные аварии на сетях прочих территориальных сетевых организаций (ТСО) по решению региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения. Статус системообразующей планируется присваивать крупнейшей ТСО в регионе на основании критериев, утверждаемых кабмином РФ. На территории Москвы допускается функционирование двух СТСО, что обусловлено технологическим состоянием и топологией сетей (в основном это линии электропередачи в кабельном исполнении, не подверженные воздействию погоды). При этом организациям, находящимся под контролем иностранных инвесторов, запрещается осуществлять деятельность по передаче электроэнергии в качестве СТСО или ТСО. Также предусматривается участие СТСО в рассмотрении проектов инвестпрограмм ТСО, находящихся в одном с ней регионе. Представители СТСО будут в обязательном порядке привлекаться и в качестве экспертов при обсуждении в регионах предложений по тарифам на услуги по передаче электроэнергии по сетям, принадлежащим ТСО. Экономически обоснованные расходы СТСО, планируемые и (или) фактически понесенные в связи с исполнением ими своих обязанностей, будут включаться в состав цен (тарифов) на услуги по передаче электроэнергии. Исключение сделано лишь для расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, и расходов на ликвидацию (на основании решений регионального штаба) аварийных ситуаций на объектах других ТСО, которые должны возмещаться на основании договора о порядке использования такого объекта. Закон также позволит сформировать условия для постепенного создания и введения цифровых информационных моделей, внедрить интеллектуальные системы управления и автоматическое дистанционное управление режимами работы объектов электрической сети и генерации из диспетчерских центров. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240528/elektrichestvo-1767659112.html
https://ria.ru/20240406/zakon-1938249245.html
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экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях
Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях в регионах
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) и внедрении автоматического дистанционного управления режимами работы объектов электроэнергетики. Соответствующий документ размещен на портале
официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает создание в каждом регионе страны СТСО как единого центра ответственности за надежное энергоснабжение на объектах распределительной сети. СТСО будут работать в режиме "одного окна" для потребителей и энергосбытовых организаций, а также эксплуатировать бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства и устранять масштабные аварии на сетях прочих территориальных сетевых организаций (ТСО) по решению региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения.
Статус системообразующей планируется присваивать крупнейшей ТСО в регионе на основании критериев, утверждаемых кабмином РФ. На территории Москвы
допускается функционирование двух СТСО, что обусловлено технологическим состоянием и топологией сетей (в основном это линии электропередачи в кабельном исполнении, не подверженные воздействию погоды).
При этом организациям, находящимся под контролем иностранных инвесторов, запрещается осуществлять деятельность по передаче электроэнергии в качестве СТСО или ТСО. Также предусматривается участие СТСО в рассмотрении проектов инвестпрограмм ТСО, находящихся в одном с ней регионе. Представители СТСО будут в обязательном порядке привлекаться и в качестве экспертов при обсуждении в регионах предложений по тарифам на услуги по передаче электроэнергии по сетям, принадлежащим ТСО.
Экономически обоснованные расходы СТСО, планируемые и (или) фактически понесенные в связи с исполнением ими своих обязанностей, будут включаться в состав цен (тарифов) на услуги по передаче электроэнергии. Исключение сделано лишь для расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, и расходов на ликвидацию (на основании решений регионального штаба) аварийных ситуаций на объектах других ТСО, которые должны возмещаться на основании договора о порядке использования такого объекта.
Закон также позволит сформировать условия для постепенного создания и введения цифровых информационных моделей, внедрить интеллектуальные системы управления и автоматическое дистанционное управление режимами работы объектов электрической сети и генерации из диспетчерских центров. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.