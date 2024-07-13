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Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, заявил Песков - РИА Новости, 13.07.2024
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14:43 13.07.2024 (обновлено: 18:18 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/putin-1959430794.html
Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, заявил Песков
Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, заявил Песков - РИА Новости, 13.07.2024
Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, заявил Песков
Угрозы от киевского режима очевидны, безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:43
2024-07-13T18:18
владимир путин
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Угрозы от киевского режима очевидны, безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о нескольких попытках покушения на Путина."Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", - сказал Песков изданию "Life".
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владимир путин, безопасность, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, заявил Песков

Песков заявил, что Путин на должном уровне защищен от угроз Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Угрозы от киевского режима очевидны, безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о нескольких попытках покушения на Путина.
"Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", - сказал Песков изданию "Life".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Идти до конца: почему Путин ничего не боится
22 июня, 08:00
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссияДмитрий Песков
 
 
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