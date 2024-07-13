https://ria.ru/20240713/putin-1959430794.html

Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, заявил Песков

Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, заявил Песков - РИА Новости, 13.07.2024

Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, заявил Песков

Угрозы от киевского режима очевидны, безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:43

2024-07-13T14:43

2024-07-13T18:18

владимир путин

безопасность

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Угрозы от киевского режима очевидны, безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о нескольких попытках покушения на Путина."Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", - сказал Песков изданию "Life".

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

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владимир путин, безопасность, россия, дмитрий песков