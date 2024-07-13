https://ria.ru/20240713/putin-1959430515.html

Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми - РИА Новости, 13.07.2024

Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

Президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей, следует из документа на сайте... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:38

2024-07-13T14:38

2024-07-13T15:52

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов. Кто сможет получать выплатыВыплату смогут получать граждане России:Речь идет не только о родителях, но и об усыновителях, опекунах и попечителях с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом у них не должно быть задолженности по уплате алиментов.Как определяется ее размерРазмер выплаты будет представлять собой разницу между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов. Это означает, что семья сможет вернуть себе по итогам года разницу между 13% и 6% налога. Министерство финансов сравнивало этот вид поддержки с кешбэком или выплатой 13-й зарплаты. Куда обращатьсяЗаявление о назначении выплаты можно будет подать в территориальный орган Соцфонда с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Ее будут перечислять на счет заявителя, открытый в российском банке. При этом плата за услуги по операциям со средствами, направленными на выплату, взиматься не будет.Закон вступит в силу с 1 января 2026-го. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.

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https://ria.ru/20240709/pensionery-1958397688.html

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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), общество