https://ria.ru/20240713/putin-1959430515.html
Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми - РИА Новости, 13.07.2024
Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
Президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей, следует из документа на сайте... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:38
2024-07-13T14:38
2024-07-13T15:52
россия
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов. Кто сможет получать выплатыВыплату смогут получать граждане России:Речь идет не только о родителях, но и об усыновителях, опекунах и попечителях с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом у них не должно быть задолженности по уплате алиментов.Как определяется ее размерРазмер выплаты будет представлять собой разницу между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов. Это означает, что семья сможет вернуть себе по итогам года разницу между 13% и 6% налога. Министерство финансов сравнивало этот вид поддержки с кешбэком или выплатой 13-й зарплаты. Куда обращатьсяЗаявление о назначении выплаты можно будет подать в территориальный орган Соцфонда с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Ее будут перечислять на счет заявителя, открытый в российском банке. При этом плата за услуги по операциям со средствами, направленными на выплату, взиматься не будет.Закон вступит в силу с 1 января 2026-го. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.
https://ria.ru/20240710/ekspert-1958653265.html
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958537802.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с 2 и более детьми
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей, следует из документа на сайте
официального опубликования правовых актов.
Кто сможет получать выплаты
Выплату смогут получать граждане России
:
- постоянно проживающие на территории страны;
- являющиеся налоговыми резидентами, притом что с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за выплатой году;
- чей среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.
Речь идет не только о родителях, но и об усыновителях, опекунах и попечителях с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом у них не должно быть задолженности по уплате алиментов.
Как определяется ее размер
Размер выплаты будет представлять собой разницу между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов.
Это означает, что семья сможет вернуть себе по итогам года разницу между 13% и 6% налога. Министерство финансов сравнивало этот вид поддержки с кешбэком или выплатой 13-й зарплаты.
Заявление о назначении выплаты можно будет подать в территориальный орган Соцфонда с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ.
Ее будут перечислять на счет заявителя, открытый в российском банке. При этом плата за услуги по операциям со средствами, направленными на выплату, взиматься не будет.
Закон вступит в силу с 1 января 2026-го. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.