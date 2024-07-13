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Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
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15:20 13.07.2024 (обновлено: 17:11 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/pushkov-1959439745.html
Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО
Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО
По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:20
2024-07-13T17:11
в мире
сша
джо байден
алексей пушков
нато
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счет, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов", — говорится в публикации. Пушков добавил, что к этому все и идет. Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". В свою очередь, Bloomberg написал, что оговорки президента США Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959388453.html
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959401173.html
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в мире, сша, джо байден, алексей пушков, нато
В мире, США, Джо Байден, Алексей Пушков, НАТО
Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО

Пушков: Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счет, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

"По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Байден вновь позволил себе оскорбить Путина
Вчера, 08:53
Пушков добавил, что к этому все и идет.

Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".

В свою очередь, Bloomberg написал, что оговорки президента США Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию.
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В миреСШАДжо БайденАлексей ПушковНАТО
 
 
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