https://ria.ru/20240713/pushkov-1959439745.html

Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО

Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024

Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО

По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:20

2024-07-13T15:20

2024-07-13T17:11

в мире

сша

джо байден

алексей пушков

нато

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счет, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов", — говорится в публикации. Пушков добавил, что к этому все и идет. Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". В свою очередь, Bloomberg написал, что оговорки президента США Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию.

https://ria.ru/20240713/bayden-1959388453.html

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959401173.html

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в мире, сша, джо байден, алексей пушков, нато