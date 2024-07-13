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Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 13.07.2024 (обновлено: 14:54 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/punkt-1959422105.html
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 13.07.2024
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне
Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт ВСУ и еще несколько военных объектов, сообщается в Telegram-канале подпольной организации сопротивления... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:39
2024-07-13T14:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт ВСУ и еще несколько военных объектов, сообщается в Telegram-канале подпольной организации сопротивления "Русский Херсон"."Благодаря информации от сочувствующих военнослужащих в ВСУ мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков", — заявил представитель подполья. Кроме того, российские войска нанесли удары по переданным подпольщиками координатам в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Там уничтожены склад с материальными средствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет. О том, что в Херсоне действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", губернатор области Владимир Сальдо рассказал в прошлом году. По его словам, подпольщики выявляют и передают российским военным координаты позиций ВСУ.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне

Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 "Грач" над полевым аэродромом
Самолеты Су-25 Грач над полевым аэродромом - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости
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Самолеты Су-25 "Грач" над полевым аэродромом. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт ВСУ и еще несколько военных объектов, сообщается в Telegram-канале подпольной организации сопротивления "Русский Херсон".
"Благодаря информации от сочувствующих военнослужащих в ВСУ мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков", — заявил представитель подполья.
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Кроме того, российские войска нанесли удары по переданным подпольщиками координатам в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Там уничтожены склад с материальными средствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.
О том, что в Херсоне действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", губернатор области Владимир Сальдо рассказал в прошлом году. По его словам, подпольщики выявляют и передают российским военным координаты позиций ВСУ.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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