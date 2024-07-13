Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне
Самолеты Су-25 "Грач" над полевым аэродромом. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт ВСУ и еще несколько военных объектов, сообщается в Telegram-канале подпольной организации сопротивления "Русский Херсон".
"Благодаря информации от сочувствующих военнослужащих в ВСУ мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков", — заявил представитель подполья.
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Кроме того, российские войска нанесли удары по переданным подпольщиками координатам в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Там уничтожены склад с материальными средствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.
О том, что в Херсоне действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", губернатор области Владимир Сальдо рассказал в прошлом году. По его словам, подпольщики выявляют и передают российским военным координаты позиций ВСУ.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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