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"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену - РИА Новости, 13.07.2024
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00:41 13.07.2024 (обновлено: 03:22 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/predlozhenie-1959367414.html
"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену
"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену - РИА Новости, 13.07.2024
"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену
Действующий президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности вместе с другими кандидатами, написал кандидат от Республиканской партии... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T00:41
2024-07-13T03:22
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности вместе с другими кандидатами, написал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в социальной сети Truth Social."Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним. Мы впервые станем командой и сделаем это ради блага страны", — предложил политик.По мнению Трампа, тест на когнитивные способности должен стать обязательным испытанием для кандидатов в президенты США вне зависимости от их возраста.Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену

Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности вместе с ним

© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности вместе с другими кандидатами, написал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
"Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним. Мы впервые станем командой и сделаем это ради блага страны", — предложил политик.
По мнению Трампа, тест на когнитивные способности должен стать обязательным испытанием для кандидатов в президенты США вне зависимости от их возраста.
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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