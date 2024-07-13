https://ria.ru/20240713/predlozhenie-1959367414.html

"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену

"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену - РИА Новости, 13.07.2024

"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену

Действующий президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности вместе с другими кандидатами, написал кандидат от Республиканской партии... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T00:41

2024-07-13T00:41

2024-07-13T03:22

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности вместе с другими кандидатами, написал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в социальной сети Truth Social."Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним. Мы впервые станем командой и сделаем это ради блага страны", — предложил политик.По мнению Трампа, тест на когнитивные способности должен стать обязательным испытанием для кандидатов в президенты США вне зависимости от их возраста.Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024