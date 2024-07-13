"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену
Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности вместе с ним
© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности вместе с другими кандидатами, написал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
"Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним. Мы впервые станем командой и сделаем это ради блага страны", — предложил политик.
По мнению Трампа, тест на когнитивные способности должен стать обязательным испытанием для кандидатов в президенты США вне зависимости от их возраста.
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.