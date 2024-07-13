https://ria.ru/20240713/pozhar-1959477310.html
В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон
В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 13.07.2024
В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон
Спасатели тушат мусорный полигон, горевший в хуторе Краснодара на площади тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T20:32
2024-07-13T20:32
2024-07-13T20:32
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Спасатели тушат мусорный полигон, горевший в хуторе Краснодара на площади тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. По данным ведомства, пожар произошёл в субботу вечером в краснодарском хуторе Копанской. "Произошло возгорание мусорного полигона на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлекается от РCЧC 10 человек личного состава, три единицы техники, от МЧС России пять человек личного состава, две единицы техники.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959424679.html
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959437062.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон
МЧС: в Краснодарском крае загорелась свалка на площади тысяча квадратных метров