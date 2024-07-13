https://ria.ru/20240713/pozhar-1959477310.html

В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон

В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 13.07.2024

В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон

Спасатели тушат мусорный полигон, горевший в хуторе Краснодара на площади тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T20:32

2024-07-13T20:32

2024-07-13T20:32

происшествия

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Спасатели тушат мусорный полигон, горевший в хуторе Краснодара на площади тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. По данным ведомства, пожар произошёл в субботу вечером в краснодарском хуторе Копанской. "Произошло возгорание мусорного полигона на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлекается от РCЧC 10 человек личного состава, три единицы техники, от МЧС России пять человек личного состава, две единицы техники.

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959424679.html

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959437062.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)