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В Адыгее потушили кровлю горящего дома и сухую растительность
В Адыгее потушили кровлю горящего дома и сухую растительность - РИА Новости, 13.07.2024
В Адыгее потушили кровлю горящего дома и сухую растительность
Спасатели полностью потушили кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность, которые горели в Адыгее на площади 965 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T19:19
2024-07-13T19:19
2024-07-13T19:19
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность, которые горели в Адыгее на площади 965 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ. В субботу спасатели информировали о пожаре в хуторе Гавердовский. Огонь охватил кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность - всего 965 квадратных метров. Отмечалось, что погибших и пострадавших нет. "В Адыгее огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Адыгее потушили кровлю горящего дома и сухую растительность
В Адыгее потушили кровлю дома и сухую растительность на площади 965 "квадратов"