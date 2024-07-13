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В Адыгее потушили кровлю горящего дома и сухую растительность

В Адыгее потушили кровлю горящего дома и сухую растительность - РИА Новости, 13.07.2024

В Адыгее потушили кровлю горящего дома и сухую растительность

Спасатели полностью потушили кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность, которые горели в Адыгее на площади 965 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T19:19

2024-07-13T19:19

2024-07-13T19:19

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность, которые горели в Адыгее на площади 965 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ. В субботу спасатели информировали о пожаре в хуторе Гавердовский. Огонь охватил кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность - всего 965 квадратных метров. Отмечалось, что погибших и пострадавших нет. "В Адыгее огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)