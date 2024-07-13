https://ria.ru/20240713/pozhar-1959463305.html

Площадь пожара в Краснодаре составила 1,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в Краснодаре составила 1,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 13.07.2024

Площадь пожара в Краснодаре составила 1,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в производственном здании Краснодара, по уточнённым данным МЧС РФ, составила 1,5 тысячи "квадратов", возгорание локализовано, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:32

2024-07-13T18:32

2024-07-13T18:59

краснодар

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Площадь пожара в производственном здании Краснодара, по уточнённым данным МЧС РФ, составила 1,5 тысячи "квадратов", возгорание локализовано, сообщили в ведомстве.В субботу спасатели информировали о пожаре в производственном здании Краснодара. Предварительно его площадь составляла 5 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали пожарный поезд."По уточненной информации, в Краснодаре площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС России уже локализовали пожар в производственном здании по изготовлению модульных каркасных строений", - говорится в сообщении.Отмечается, что месте работают 90 специалистов и 37 единиц техники.

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959424679.html

краснодар

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краснодар, россия, происшествия