https://ria.ru/20240713/pozhar-1959463305.html
Площадь пожара в Краснодаре составила 1,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Краснодаре составила 1,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 13.07.2024
Площадь пожара в Краснодаре составила 1,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в производственном здании Краснодара, по уточнённым данным МЧС РФ, составила 1,5 тысячи "квадратов", возгорание локализовано, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:32
2024-07-13T18:32
2024-07-13T18:59
краснодар
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происшествия
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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Площадь пожара в производственном здании Краснодара, по уточнённым данным МЧС РФ, составила 1,5 тысячи "квадратов", возгорание локализовано, сообщили в ведомстве.В субботу спасатели информировали о пожаре в производственном здании Краснодара. Предварительно его площадь составляла 5 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали пожарный поезд."По уточненной информации, в Краснодаре площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС России уже локализовали пожар в производственном здании по изготовлению модульных каркасных строений", - говорится в сообщении.Отмечается, что месте работают 90 специалистов и 37 единиц техники.
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краснодар, россия, происшествия
Краснодар, Россия, Происшествия
Площадь пожара в Краснодаре составила 1,5 тысячи квадратных метров
МЧС РФ: площадь пожара в Краснодаре составила 1,5 тысячи квадратных метров