https://ria.ru/20240713/poroshenko--1959464347.html

Порошенко не выпускают из Украины на съезд республиканцев, заявили в Раде

Порошенко не выпускают из Украины на съезд республиканцев, заявили в Раде - РИА Новости, 13.07.2024

Порошенко не выпускают из Украины на съезд республиканцев, заявили в Раде

Экс-президента Украины Петра Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:43

2024-07-13T18:43

2024-07-13T18:49

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Софию Федину. "(Спикер Верховной рады Украины Руслан -ред.) Стефанчук не отпускает Порошенко на съезд Республиканской партии США, где Трампа выдвинут кандидатом в президенты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По данным издания, Стефанчук всё еще не подписал документы, необходимые для командировки Порошенко на съезд, намеченный на 15 июля. Соответственно, на момент публикации новости у экс-президента Украины осталось всего двое суток на дорогу.

https://ria.ru/20240613/poroshenko-1952707459.html

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в мире, украина, сша, петр порошенко, верховная рада украины