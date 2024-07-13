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Порошенко не выпускают из Украины на съезд республиканцев, заявили в Раде - РИА Новости, 13.07.2024
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18:43 13.07.2024 (обновлено: 18:49 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/poroshenko--1959464347.html
Порошенко не выпускают из Украины на съезд республиканцев, заявили в Раде
Порошенко не выпускают из Украины на съезд республиканцев, заявили в Раде - РИА Новости, 13.07.2024
Порошенко не выпускают из Украины на съезд республиканцев, заявили в Раде
Экс-президента Украины Петра Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:43
2024-07-13T18:49
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Софию Федину. "(Спикер Верховной рады Украины Руслан -ред.) Стефанчук не отпускает Порошенко на съезд Республиканской партии США, где Трампа выдвинут кандидатом в президенты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По данным издания, Стефанчук всё еще не подписал документы, необходимые для командировки Порошенко на съезд, намеченный на 15 июля. Соответственно, на момент публикации новости у экс-президента Украины осталось всего двое суток на дорогу.
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в мире, украина, сша, петр порошенко, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Петр Порошенко, Верховная Рада Украины
Порошенко не выпускают из Украины на съезд республиканцев, заявили в Раде

Депутат Рады: Порошенко не выпускают из Украины на съезд республиканцев в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Софию Федину.
"(Спикер Верховной рады Украины Руслан -ред.) Стефанчук не отпускает Порошенко на съезд Республиканской партии США, где Трампа выдвинут кандидатом в президенты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По данным издания, Стефанчук всё еще не подписал документы, необходимые для командировки Порошенко на съезд, намеченный на 15 июля. Соответственно, на момент публикации новости у экс-президента Украины осталось всего двое суток на дорогу.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Порошенко обратился к украинцам из-за приближающейся катастрофы
13 июня, 19:59
 
В миреУкраинаСШАПетр ПорошенкоВерховная Рада Украины
 
 
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