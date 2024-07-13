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Глава Псковской области пообещал помощь переселенцам из Латвии - РИА Новости, 13.07.2024
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00:20 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/pomosch-1959366918.html
Глава Псковской области пообещал помощь переселенцам из Латвии
Глава Псковской области пообещал помощь переселенцам из Латвии - РИА Новости, 13.07.2024
Глава Псковской области пообещал помощь переселенцам из Латвии
Псковская область готова оказать необходимую помощь соотечественникам, которым может грозить депортация из Латвии после принятых в этой стране поправок к закону РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T00:20
2024-07-13T00:20
общество
латвия
псковская область
россия
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Псковская область готова оказать необходимую помощь соотечественникам, которым может грозить депортация из Латвии после принятых в этой стране поправок к закону об иммиграции, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Парламент Латвии в июне принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которым сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ обязаны будут и ранее освобожденные категории граждан РФ, получившие разрешение на пребывание в стране по утратившему в 2003 году силу закону, нововведения коснутся примерно 5 тысяч человек. "В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину. Со стороны правительства области мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов. У нас есть опыт создания таких пунктов. Два года мы принимали жителей наших исторических территорий, помогали оформлять документы, помогали с трудоустройством и многим другим. У нас действует механизм адресной поддержки. И при переселении из Латвии работа будет выстроена в таком же ключе", - сказал Ведерников в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он сообщил, что вопросы трудоустройства в регионе будут прорабатываться индивидуально. "Для специалистов востребованных профессий - врачей, учителей - будем изыскивать возможности по обеспечению служебным жильем. Особое внимание уделим детям, в том числе обеспечим социальную адаптацию и репетиторское сопровождение каждого ребенка в случае необходимости", - рассказал губернатор. Он также напомнил, что в Псковской области действует государственная программа по оказанию содействия по переселению соотечественников. "Есть и комплекс мер материальной поддержки по линии Управления по вопросам миграции. По ним можно получить денежные компенсации и на переезд, и можно получить материальную помощь. Для попадания в эти программы граждане должны подходить под некоторые условия", - сказал Ведерников.
https://ria.ru/20240711/latviya-1958876055.html
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общество, латвия, псковская область, россия, михаил ведерников
Общество, Латвия, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников
Глава Псковской области пообещал помощь переселенцам из Латвии

Ведерников: Псковская область поможет высланным из Латвии соотечественникам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Псковский Кремль, Троицкий собор и реку Великая
Вид на Псковский Кремль, Троицкий собор и реку Великая - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Псковский Кремль, Троицкий собор и реку Великая. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Псковская область готова оказать необходимую помощь соотечественникам, которым может грозить депортация из Латвии после принятых в этой стране поправок к закону об иммиграции, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Парламент Латвии в июне принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которым сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ обязаны будут и ранее освобожденные категории граждан РФ, получившие разрешение на пребывание в стране по утратившему в 2003 году силу закону, нововведения коснутся примерно 5 тысяч человек.
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"В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину. Со стороны правительства области мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов. У нас есть опыт создания таких пунктов. Два года мы принимали жителей наших исторических территорий, помогали оформлять документы, помогали с трудоустройством и многим другим. У нас действует механизм адресной поддержки. И при переселении из Латвии работа будет выстроена в таком же ключе", - сказал Ведерников в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он сообщил, что вопросы трудоустройства в регионе будут прорабатываться индивидуально.
"Для специалистов востребованных профессий - врачей, учителей - будем изыскивать возможности по обеспечению служебным жильем. Особое внимание уделим детям, в том числе обеспечим социальную адаптацию и репетиторское сопровождение каждого ребенка в случае необходимости", - рассказал губернатор.
Он также напомнил, что в Псковской области действует государственная программа по оказанию содействия по переселению соотечественников. "Есть и комплекс мер материальной поддержки по линии Управления по вопросам миграции. По ним можно получить денежные компенсации и на переезд, и можно получить материальную помощь. Для попадания в эти программы граждане должны подходить под некоторые условия", - сказал Ведерников.
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