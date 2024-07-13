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В Дагестане разыскивают мужчину, который сильно ударил девушку по лицу - РИА Новости, 13.07.2024
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21:10 13.07.2024 (обновлено: 23:06 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/poiski-1959478977.html
В Дагестане разыскивают мужчину, который сильно ударил девушку по лицу
В Дагестане разыскивают мужчину, который сильно ударил девушку по лицу - РИА Новости, 13.07.2024
В Дагестане разыскивают мужчину, который сильно ударил девушку по лицу
Полицейские в Дагестане разыскивают молодого человека, который на улице сильно ударил девушку по лицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:10
2024-07-13T23:06
происшествия
ирина волк
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 13 июл — РИА Новости. Полицейские в Дагестане разыскивают молодого человека, который на улице сильно ударил девушку по лицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.Ранее в дагестанских Telegram-каналах стала распространяться информация, что в Махачкале злоумышленник одним ударом "нокаутировал" туристку. На кадрах видно, что удар оказался такой силы, что девушка тут же потеряла сознание."Мои коллеги из МВД по Республике Дагестан предпринимают все необходимые меры по установлению личности и местонахождения молодого человека, который сильно ударил девушку по лицу", — говорится в публикации Волк.Отмечается, что, предположительно это произошло на одной из улиц в Махачкале. Силовики начали проверку.Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила, что пока ни в полицию республики, ни в медучреждения не поступило никаких обращений от пострадавшей или очевидцев. По ее словам, поступающая информация противоречивая, точное место, дата и время инцидента неизвестны.
https://ria.ru/20240521/podrobnosti-1947415590.html
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происшествия, ирина волк, махачкала, россия
Происшествия, Ирина Волк, Махачкала, Россия
В Дагестане разыскивают мужчину, который сильно ударил девушку по лицу

МВД: в Дагестане ищут мужчину, который сильно ударил девушку по лицу на улице

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 июл — РИА Новости. Полицейские в Дагестане разыскивают молодого человека, который на улице сильно ударил девушку по лицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах стала распространяться информация, что в Махачкале злоумышленник одним ударом "нокаутировал" туристку. На кадрах видно, что удар оказался такой силы, что девушка тут же потеряла сознание.
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"Мои коллеги из МВД по Республике Дагестан предпринимают все необходимые меры по установлению личности и местонахождения молодого человека, который сильно ударил девушку по лицу", — говорится в публикации Волк.
Отмечается, что, предположительно это произошло на одной из улиц в Махачкале. Силовики начали проверку.
Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила, что пока ни в полицию республики, ни в медучреждения не поступило никаких обращений от пострадавшей или очевидцев. По ее словам, поступающая информация противоречивая, точное место, дата и время инцидента неизвестны.
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