https://ria.ru/20240713/perm-1959491977.html

В Перми подозреваемая в убийстве сына женщина отказалась сделать заявления

В Перми подозреваемая в убийстве сына женщина отказалась сделать заявления - РИА Новости, 13.07.2024

В Перми подозреваемая в убийстве сына женщина отказалась сделать заявления

Женщина, подозреваемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, при задержании отказалась сделать заявления и захотела сообщить о своём... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T23:32

2024-07-13T23:32

2024-07-13T23:32

происшествия

пермь

россия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959452241_0:253:1280:973_1920x0_80_0_0_367cbf854072ed6b1914f1f909a343cc.jpg

УФА, 13 июл - РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, при задержании отказалась сделать заявления и захотела сообщить о своём задержании родителям, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю. На кадрах - женщину ведут по коридору, она без наручников. В кабинете она сосредоточенно слушает вопросы следователя. Женщина отказалась сделать какие-либо заявления, а на вопрос кому она хочет сообщить о своём задержании, заявила, что родителям. Задержанная выглядит уставшей, на лице нет эмоций. Она спокойно подписывает документ. Ранее следователи сообщали, что утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело девятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Спустя сутки задержали подозреваемую - маму убитого мальчика Ирину Шатову, 1990 года рождения.

https://ria.ru/20240712/osmotr-1959328807.html

https://ria.ru/20240712/telo-1959360901.html

пермь

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)