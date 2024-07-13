https://ria.ru/20240713/perm-1959491977.html
В Перми подозреваемая в убийстве сына женщина отказалась сделать заявления
В Перми подозреваемая в убийстве сына женщина отказалась сделать заявления - РИА Новости, 13.07.2024
В Перми подозреваемая в убийстве сына женщина отказалась сделать заявления
Женщина, подозреваемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, при задержании отказалась сделать заявления и захотела сообщить о своём... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T23:32
2024-07-13T23:32
2024-07-13T23:32
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УФА, 13 июл - РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, при задержании отказалась сделать заявления и захотела сообщить о своём задержании родителям, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю. На кадрах - женщину ведут по коридору, она без наручников. В кабинете она сосредоточенно слушает вопросы следователя. Женщина отказалась сделать какие-либо заявления, а на вопрос кому она хочет сообщить о своём задержании, заявила, что родителям. Задержанная выглядит уставшей, на лице нет эмоций. Она спокойно подписывает документ. Ранее следователи сообщали, что утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело девятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Спустя сутки задержали подозреваемую - маму убитого мальчика Ирину Шатову, 1990 года рождения.
https://ria.ru/20240712/osmotr-1959328807.html
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происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми подозреваемая в убийстве сына женщина отказалась сделать заявления
СК: в Перми подозреваемая в убийстве сына женщина отказалась сделать заявления
УФА, 13 июл - РИА Новости.
Женщина, подозреваемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, при задержании отказалась сделать заявления и захотела сообщить о своём задержании родителям, сообщило СУСК
РФ по Пермскому краю.
На кадрах - женщину ведут по коридору, она без наручников. В кабинете она сосредоточенно слушает вопросы следователя. Женщина отказалась сделать какие-либо заявления, а на вопрос кому она хочет сообщить о своём задержании, заявила, что родителям.
Задержанная выглядит уставшей, на лице нет эмоций. Она спокойно подписывает документ.
Ранее следователи сообщали, что утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело девятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и признаками асфиксии.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
Спустя сутки задержали подозреваемую - маму убитого мальчика Ирину Шатову, 1990 года рождения.