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Шереметьево и "Аэрофлот" проработают ускорение предполетных процедур - РИА Новости, 13.07.2024
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Туризм
 
21:48 13.07.2024 (обновлено: 22:20 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/perelet-1959483233.html
Шереметьево и "Аэрофлот" проработают ускорение предполетных процедур
Шереметьево и "Аэрофлот" проработают ускорение предполетных процедур - РИА Новости, 13.07.2024
Шереметьево и "Аэрофлот" проработают ускорение предполетных процедур
Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:48
2024-07-13T22:20
туризм
россия
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполетных процедур", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Шереметьево и "Аэрофлот" в плановом режиме обеспечивают полетную программу. Прохождения людей через входные группы терминала B Шереметьево в субботу соответствует общепринятой практике, в утренние часы не превышала 15 минут.
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россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, происшествия, новости - туризм
Туризм, Россия, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Происшествия, Новости - Туризм
Шереметьево и "Аэрофлот" проработают ускорение предполетных процедур

Минтранс поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" ускорить предполетные процедуры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево
Люди в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполетных процедур", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Шереметьево и "Аэрофлот" в плановом режиме обеспечивают полетную программу. Прохождения людей через входные группы терминала B Шереметьево в субботу соответствует общепринятой практике, в утренние часы не превышала 15 минут.
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