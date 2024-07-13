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Шереметьево и "Аэрофлот" проработают ускорение предполетных процедур
Шереметьево и "Аэрофлот" проработают ускорение предполетных процедур - РИА Новости, 13.07.2024
Шереметьево и "Аэрофлот" проработают ускорение предполетных процедур
Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:48
2024-07-13T21:48
2024-07-13T22:20
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполетных процедур", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Шереметьево и "Аэрофлот" в плановом режиме обеспечивают полетную программу. Прохождения людей через входные группы терминала B Шереметьево в субботу соответствует общепринятой практике, в утренние часы не превышала 15 минут.
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россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, происшествия, новости - туризм
Туризм, Россия, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Происшествия, Новости - Туризм
Шереметьево и "Аэрофлот" проработают ускорение предполетных процедур
Минтранс поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" ускорить предполетные процедуры