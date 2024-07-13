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В Москве около 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта

В Москве около 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта - РИА Новости, 13.07.2024

В Москве около 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта

Около 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта и выставку техники в центре Москвы, гости увидели более 50 экспонатов, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:46

2024-07-13T18:46

2024-07-13T18:46

общество

москва

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Около 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта и выставку техники в центре Москвы, гости увидели более 50 экспонатов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Около 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта и выставку техники в центре Москвы. Горожане и гости столицы увидели более 50 экспонатов - исторических трамваев и автомобилей разных эпох. Все желающие смогли осмотреть образцы техники разных времен, увидеть выступления артистов, а также угоститься мороженым в виде электробуса", - говорится в сообщении. Уточняется, что колонна ретротранспорта начала движение от станции метро "Новокузнецкая" и прошла через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара, на котором после завершения парада открылась выставка исторических трамваев и автомобилей. Там все желающие смогли осмотреть образцы техники разных времен.

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общество, москва