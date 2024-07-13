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В России вводят новое основание для лишения водительских прав - РИА Новости, 13.07.2024
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02:15 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/otvetsvennost-1959367294.html
В России вводят новое основание для лишения водительских прав
В России вводят новое основание для лишения водительских прав - РИА Новости, 13.07.2024
В России вводят новое основание для лишения водительских прав
Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T02:15
2024-07-13T02:15
общество
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авто
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Документ предполагает внесение изменений в КоАП РФ, согласно которым за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.Четкого определения, что считается таким устройством, до сих пор нет. В судебной практике это шторки, механизмы, приборы, листы бумаги. Под критерии подпадают даже листва, снег и грязь. Но при осмотре машины должно быть очевидно, что дело не в погодных условиях. Пока эта оценка достаточно субъективна, поэтому стоит подождать обсуждения в Госдуме, заключил адвокат.
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общество, россия, авто
Общество, Россия, Авто
В России вводят новое основание для лишения водительских прав

Адвокат Данилов: в России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Документ предполагает внесение изменений в КоАП РФ, согласно которым за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
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Четкого определения, что считается таким устройством, до сих пор нет. В судебной практике это шторки, механизмы, приборы, листы бумаги. Под критерии подпадают даже листва, снег и грязь. Но при осмотре машины должно быть очевидно, что дело не в погодных условиях. Пока эта оценка достаточно субъективна, поэтому стоит подождать обсуждения в Госдуме, заключил адвокат.
 
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