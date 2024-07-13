https://ria.ru/20240713/otvetsvennost-1959367294.html

В России вводят новое основание для лишения водительских прав

В России вводят новое основание для лишения водительских прав - РИА Новости, 13.07.2024

В России вводят новое основание для лишения водительских прав

Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля,... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T02:15

2024-07-13T02:15

2024-07-13T02:15

общество

россия

авто

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Документ предполагает внесение изменений в КоАП РФ, согласно которым за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.Четкого определения, что считается таким устройством, до сих пор нет. В судебной практике это шторки, механизмы, приборы, листы бумаги. Под критерии подпадают даже листва, снег и грязь. Но при осмотре машины должно быть очевидно, что дело не в погодных условиях. Пока эта оценка достаточно субъективна, поэтому стоит подождать обсуждения в Госдуме, заключил адвокат.

https://ria.ru/20240708/osago-1958287406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, авто