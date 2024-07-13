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В России вводят новое основание для лишения водительских прав
В России вводят новое основание для лишения водительских прав - РИА Новости, 13.07.2024
В России вводят новое основание для лишения водительских прав
Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T02:15
2024-07-13T02:15
2024-07-13T02:15
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россия
авто
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Документ предполагает внесение изменений в КоАП РФ, согласно которым за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.Четкого определения, что считается таким устройством, до сих пор нет. В судебной практике это шторки, механизмы, приборы, листы бумаги. Под критерии подпадают даже листва, снег и грязь. Но при осмотре машины должно быть очевидно, что дело не в погодных условиях. Пока эта оценка достаточно субъективна, поэтому стоит подождать обсуждения в Госдуме, заключил адвокат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, авто
В России вводят новое основание для лишения водительских прав
Адвокат Данилов: в России ужесточат ответственность за скрытые номера авто
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля, рассказал в интервью
агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Документ предполагает внесение изменений в КоАП РФ, согласно которым за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Четкого определения, что считается таким устройством, до сих пор нет. В судебной практике это шторки, механизмы, приборы, листы бумаги. Под критерии подпадают даже листва, снег и грязь. Но при осмотре машины должно быть очевидно, что дело не в погодных условиях. Пока эта оценка достаточно субъективна, поэтому стоит подождать обсуждения в Госдуме, заключил адвокат.