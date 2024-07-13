https://ria.ru/20240713/otlov-1959453266.html

Подполье: Киев ведет отлов мужского населения в Херсонской области

Подполье: Киев ведет отлов мужского населения в Херсонской области - РИА Новости, 13.07.2024

Подполье: Киев ведет отлов мужского населения в Херсонской области

Киевский режим поставил цель отлова мужского населения в оккупированной ВСУ части Херсонской области, говорится в Telegram-канале подпольной организации. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:11

2024-07-13T17:11

2024-07-13T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Киевский режим поставил цель отлова мужского населения в оккупированной ВСУ части Херсонской области, говорится в Telegram-канале подпольной организации. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "С 29 июня в Киселевке псы из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), личности которых нам известны, осуществляют отлов мужского населения. Их личности нами установлены. За ними будет отдельная охота. Враг поставил перед собой цель зачистить оккупированную часть Херсонской области от мужского населения", - отметили подпольщики. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html

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в мире, херсонская область , украина