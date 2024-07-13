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Подполье: Киев ведет отлов мужского населения в Херсонской области - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/otlov-1959453266.html
Подполье: Киев ведет отлов мужского населения в Херсонской области
Подполье: Киев ведет отлов мужского населения в Херсонской области - РИА Новости, 13.07.2024
Подполье: Киев ведет отлов мужского населения в Херсонской области
Киевский режим поставил цель отлова мужского населения в оккупированной ВСУ части Херсонской области, говорится в Telegram-канале подпольной организации. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:11
2024-07-13T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Киевский режим поставил цель отлова мужского населения в оккупированной ВСУ части Херсонской области, говорится в Telegram-канале подпольной организации. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "С 29 июня в Киселевке псы из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), личности которых нам известны, осуществляют отлов мужского населения. Их личности нами установлены. За ними будет отдельная охота. Враг поставил перед собой цель зачистить оккупированную часть Херсонской области от мужского населения", - отметили подпольщики. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html
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в мире, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина
Подполье: Киев ведет отлов мужского населения в Херсонской области

Подполье: Киев поставил цель отлова мужского населения в Херсонской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Киевский режим поставил цель отлова мужского населения в оккупированной ВСУ части Херсонской области, говорится в Telegram-канале подпольной организации.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ.
"С 29 июня в Киселевке псы из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), личности которых нам известны, осуществляют отлов мужского населения. Их личности нами установлены. За ними будет отдельная охота. Враг поставил перед собой цель зачистить оккупированную часть Херсонской области от мужского населения", - отметили подпольщики.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраина
 
 
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