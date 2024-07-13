https://ria.ru/20240713/osheynik-1959393702.html
В России разработали умный ошейник для кошек
В России разработали умный ошейник для кошек - РИА Новости, 13.07.2024
В России разработали умный ошейник для кошек
Российские разработчики создали специальный ошейник для кошек, который сможет осуществлять мониторинг их здоровья по голосу, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:32
2024-07-13T09:32
2024-07-13T09:32
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские разработчики создали специальный ошейник для кошек, который сможет осуществлять мониторинг их здоровья по голосу, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ на полях "Архипелага 2024". "Команда разработчиков из Новосибирской области представила на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" умный ошейник, анализирующий состояние кошек по издаваемым звукам", - сказали в пресс-службе. "Наш продукт представляет собой сложное техническое решение, упакованное в смарт-ошейник, внутри которого - компиляция датчиков и микропроцессора. Задача - проводить анализ "на борту", это позволит сделать ошейник более автономным, но в тоже время и небольших размеров, таким, чтобы ношение было удобным и не вызывало дискомфорта у кошек", - рассказал РИА Новости лидер проекта Сергей Лиджиев. "Умная" начинка - алгоритмы ML (машинное обучение - ред.), анализирующие вокализацию кошек. В случае выявления признаков болезненного или нервного состояния, а также физической боли, на смартфон придет оповещение с соответствующей рекомендацией - будь то обратиться к ветеринару или просто успокоить питомца", - отметил он. По словам разработчиков, диапазон издаваемых питомцами звуков не всегда различим ухом человека, а потому специальные датчики и алгоритмы обработки, встроенные в ошейник, позволяют распознать малейшие отклонения здоровья еще на ранней стадии, задолго до клинических проявлений. Это поможет лечить у кошек некоторые заболевания безмедикаментозно - корректировкой диеты. В этом и заключается уникальность продукта и основное конкурентное преимущество: отследить состояние кошки позволяет анализ всего одного физиологического параметра. На отечественном рынке отсутствуют аналоги, а представленные за рубежом решения отслеживают состояние питомца только по фото. На данный момент команда занимается разработкой новой версии ошейника, который пойдет "в серию". Разработку технического решения осуществляет технологический партнер: компания-разработчик и производитель электроники, заключили в НТИ. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" стала проработка гражданских сценариев применения дронов.
https://ria.ru/20240301/alupka-1930439344.html
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РИА Новости
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технологии, новосибирская область, сахалинская область, южно-сахалинск, россия
Технологии, Новосибирская область, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Россия
В России разработали умный ошейник для кошек
В России разработали ошейник, позволяющий мониторить здоровье кошек по голосу
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские разработчики создали специальный ошейник для кошек, который сможет осуществлять мониторинг их здоровья по голосу, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ на полях "Архипелага 2024".
"Команда разработчиков из Новосибирской области
представила на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" умный ошейник, анализирующий состояние кошек по издаваемым звукам", - сказали в пресс-службе.
"Наш продукт представляет собой сложное техническое решение, упакованное в смарт-ошейник, внутри которого - компиляция датчиков и микропроцессора. Задача - проводить анализ "на борту", это позволит сделать ошейник более автономным, но в тоже время и небольших размеров, таким, чтобы ношение было удобным и не вызывало дискомфорта у кошек", - рассказал РИА Новости лидер проекта Сергей Лиджиев.
«
"Умная" начинка - алгоритмы ML (машинное обучение - ред.), анализирующие вокализацию кошек. В случае выявления признаков болезненного или нервного состояния, а также физической боли, на смартфон придет оповещение с соответствующей рекомендацией - будь то обратиться к ветеринару или просто успокоить питомца", - отметил он.
По словам разработчиков, диапазон издаваемых питомцами звуков не всегда различим ухом человека, а потому специальные датчики и алгоритмы обработки, встроенные в ошейник, позволяют распознать малейшие отклонения здоровья еще на ранней стадии, задолго до клинических проявлений. Это поможет лечить у кошек некоторые заболевания безмедикаментозно - корректировкой диеты. В этом и заключается уникальность продукта и основное конкурентное преимущество: отследить состояние кошки позволяет анализ всего одного физиологического параметра.
На отечественном рынке отсутствуют аналоги, а представленные за рубежом решения отслеживают состояние питомца только по фото. На данный момент команда занимается разработкой новой версии ошейника, который пойдет "в серию". Разработку технического решения осуществляет технологический партнер: компания-разработчик и производитель электроники, заключили в НТИ.
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области
с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск
и аэродром Пушистый. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" стала проработка гражданских сценариев применения дронов.