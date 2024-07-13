https://ria.ru/20240713/osheynik-1959393702.html

В России разработали умный ошейник для кошек

В России разработали умный ошейник для кошек - РИА Новости, 13.07.2024

В России разработали умный ошейник для кошек

Российские разработчики создали специальный ошейник для кошек, который сможет осуществлять мониторинг их здоровья по голосу, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T09:32

2024-07-13T09:32

2024-07-13T09:32

технологии

новосибирская область

сахалинская область

южно-сахалинск

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские разработчики создали специальный ошейник для кошек, который сможет осуществлять мониторинг их здоровья по голосу, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ на полях "Архипелага 2024". "Команда разработчиков из Новосибирской области представила на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" умный ошейник, анализирующий состояние кошек по издаваемым звукам", - сказали в пресс-службе. "Наш продукт представляет собой сложное техническое решение, упакованное в смарт-ошейник, внутри которого - компиляция датчиков и микропроцессора. Задача - проводить анализ "на борту", это позволит сделать ошейник более автономным, но в тоже время и небольших размеров, таким, чтобы ношение было удобным и не вызывало дискомфорта у кошек", - рассказал РИА Новости лидер проекта Сергей Лиджиев. "Умная" начинка - алгоритмы ML (машинное обучение - ред.), анализирующие вокализацию кошек. В случае выявления признаков болезненного или нервного состояния, а также физической боли, на смартфон придет оповещение с соответствующей рекомендацией - будь то обратиться к ветеринару или просто успокоить питомца", - отметил он. По словам разработчиков, диапазон издаваемых питомцами звуков не всегда различим ухом человека, а потому специальные датчики и алгоритмы обработки, встроенные в ошейник, позволяют распознать малейшие отклонения здоровья еще на ранней стадии, задолго до клинических проявлений. Это поможет лечить у кошек некоторые заболевания безмедикаментозно - корректировкой диеты. В этом и заключается уникальность продукта и основное конкурентное преимущество: отследить состояние кошки позволяет анализ всего одного физиологического параметра. На отечественном рынке отсутствуют аналоги, а представленные за рубежом решения отслеживают состояние питомца только по фото. На данный момент команда занимается разработкой новой версии ошейника, который пойдет "в серию". Разработку технического решения осуществляет технологический партнер: компания-разработчик и производитель электроники, заключили в НТИ. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" стала проработка гражданских сценариев применения дронов.

https://ria.ru/20240301/alupka-1930439344.html

https://ria.ru/20240511/moskva-1945213572.html

новосибирская область

сахалинская область

южно-сахалинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, новосибирская область, сахалинская область, южно-сахалинск, россия