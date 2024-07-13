Рейтинг@Mail.ru
В России разработали умный ошейник для кошек - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/osheynik-1959393702.html
В России разработали умный ошейник для кошек
В России разработали умный ошейник для кошек - РИА Новости, 13.07.2024
В России разработали умный ошейник для кошек
Российские разработчики создали специальный ошейник для кошек, который сможет осуществлять мониторинг их здоровья по голосу, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:32
2024-07-13T09:32
технологии
новосибирская область
сахалинская область
южно-сахалинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956573877_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_ef38104a47031b1b08b33ea9affc6e9d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские разработчики создали специальный ошейник для кошек, который сможет осуществлять мониторинг их здоровья по голосу, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ на полях "Архипелага 2024". "Команда разработчиков из Новосибирской области представила на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" умный ошейник, анализирующий состояние кошек по издаваемым звукам", - сказали в пресс-службе. "Наш продукт представляет собой сложное техническое решение, упакованное в смарт-ошейник, внутри которого - компиляция датчиков и микропроцессора. Задача - проводить анализ "на борту", это позволит сделать ошейник более автономным, но в тоже время и небольших размеров, таким, чтобы ношение было удобным и не вызывало дискомфорта у кошек", - рассказал РИА Новости лидер проекта Сергей Лиджиев. "Умная" начинка - алгоритмы ML (машинное обучение - ред.), анализирующие вокализацию кошек. В случае выявления признаков болезненного или нервного состояния, а также физической боли, на смартфон придет оповещение с соответствующей рекомендацией - будь то обратиться к ветеринару или просто успокоить питомца", - отметил он. По словам разработчиков, диапазон издаваемых питомцами звуков не всегда различим ухом человека, а потому специальные датчики и алгоритмы обработки, встроенные в ошейник, позволяют распознать малейшие отклонения здоровья еще на ранней стадии, задолго до клинических проявлений. Это поможет лечить у кошек некоторые заболевания безмедикаментозно - корректировкой диеты. В этом и заключается уникальность продукта и основное конкурентное преимущество: отследить состояние кошки позволяет анализ всего одного физиологического параметра. На отечественном рынке отсутствуют аналоги, а представленные за рубежом решения отслеживают состояние питомца только по фото. На данный момент команда занимается разработкой новой версии ошейника, который пойдет "в серию". Разработку технического решения осуществляет технологический партнер: компания-разработчик и производитель электроники, заключили в НТИ. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" стала проработка гражданских сценариев применения дронов.
https://ria.ru/20240301/alupka-1930439344.html
https://ria.ru/20240511/moskva-1945213572.html
новосибирская область
сахалинская область
южно-сахалинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956573877_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_59734986467a14a64f9e932dd2867f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, новосибирская область, сахалинская область, южно-сахалинск, россия
Технологии, Новосибирская область, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Россия
В России разработали умный ошейник для кошек

В России разработали ошейник, позволяющий мониторить здоровье кошек по голосу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая)
Кошка породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кошка породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая). Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские разработчики создали специальный ошейник для кошек, который сможет осуществлять мониторинг их здоровья по голосу, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ на полях "Архипелага 2024".
"Команда разработчиков из Новосибирской области представила на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" умный ошейник, анализирующий состояние кошек по издаваемым звукам", - сказали в пресс-службе.
Бездомный кот - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов
1 марта, 11:58
"Наш продукт представляет собой сложное техническое решение, упакованное в смарт-ошейник, внутри которого - компиляция датчиков и микропроцессора. Задача - проводить анализ "на борту", это позволит сделать ошейник более автономным, но в тоже время и небольших размеров, таким, чтобы ношение было удобным и не вызывало дискомфорта у кошек", - рассказал РИА Новости лидер проекта Сергей Лиджиев.
«
"Умная" начинка - алгоритмы ML (машинное обучение - ред.), анализирующие вокализацию кошек. В случае выявления признаков болезненного или нервного состояния, а также физической боли, на смартфон придет оповещение с соответствующей рекомендацией - будь то обратиться к ветеринару или просто успокоить питомца", - отметил он.
По словам разработчиков, диапазон издаваемых питомцами звуков не всегда различим ухом человека, а потому специальные датчики и алгоритмы обработки, встроенные в ошейник, позволяют распознать малейшие отклонения здоровья еще на ранней стадии, задолго до клинических проявлений. Это поможет лечить у кошек некоторые заболевания безмедикаментозно - корректировкой диеты. В этом и заключается уникальность продукта и основное конкурентное преимущество: отследить состояние кошки позволяет анализ всего одного физиологического параметра.
На отечественном рынке отсутствуют аналоги, а представленные за рубежом решения отслеживают состояние питомца только по фото. На данный момент команда занимается разработкой новой версии ошейника, который пойдет "в серию". Разработку технического решения осуществляет технологический партнер: компания-разработчик и производитель электроники, заключили в НТИ.
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" стала проработка гражданских сценариев применения дронов.
Домашний кот - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов
11 мая, 10:23
 
ТехнологииНовосибирская областьСахалинская областьЮжно-СахалинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала